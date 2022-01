Los casos vinculados a centros educativos pasan de 103 a 866 tras las vacaciones escolares

Los primeros datos facilitados desde que se retomó el curso escolar tras las vacaciones deja una incidencia altísima de afectados en los centros educativos de la comarca, entre alumnado, profesorado y demás personal –866 más ocho en centros infantiles–. Una cifra esperada, sin embargo, al tener en cuenta el incremento diario en casos activos –ayer se contabilizaban 4.636 afectados en el Área Sanitaria–.



El último dato antes de Navidad arrojaba 103 casos en colegios e institutos y cinco en centros infantiles, por lo que la cantidad se ha multiplicado por ocho en poco más de 15 días.



De hecho, la cifra más alta desde que se detectó este virus y se abrieron las aulas, hasta el momento, en centro educativos fue de 306 casos en el segundo trimestre del año pasado –4 de febrero–. Menos de un año después se ha pulverizado este récord.



Los centros educativos más afectados en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal son tres de la ciudad naval, el Tirso de Molina, con 28 casos activos; el CIFP Rodolfo Ucha, con 26; y el CPR Plurilingüe Compañía de María, con 23. Con el mismo número está el IES Breamo, de Pontedeume; mientras que en el CEIP A Solaina se contabilizan 20 casos activos; en el IES Sofía Casanova de Ferrol, 18; y en el IES As Telleiras, 16. Los demás centros no tienen una cantidad tan reseñable de afectados por coronavirus.



Donde también ha habido un incremento de casos muy alto ha sido en las residencias de mayores, que hasta ayer permanecían libres de covid en esta Área Sanitaria. Los datos facilitados ayer por el Sergas arrojaban 39 casos activos. Lo elevado de la cifra viene dado por un importante brote en el centro de mayores Mi Casa, en Ferrol, con 36 activos en covid. Los otros tres se encuentran en la residencia DomusVi del concello de Narón.



La situación general sigue disparada, con 168 más casos que el día anterior, y la detección, en las más de 1.000 pruebas efectuadas, de 155 afectados nuevos en las últimas 24 horas.



En el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol se mantienen 31 personas ingresadas, aunque si bien en planta disminuye en dos el número de casos, la misma cifra se incrementa en los que requieren cuidados intensivos.



La única nota positiva en los datos de la jornada es una perceptible bajada en la incidencia acumulada a siete días, período en el que la mayoría de los concellos –salvo As Somozas, que sube y As Pontes, Monfero, Mañón y A Capela que permanecen inalterable– descienden en número de casos e incidencia.



A 14 días, sin embargo, aún no se percibe esa caída y, por el contrario, todavía aumentan en número de afectados Fene, As Pontes, Neda, Cariño, Cabanas, San Sadurniño, Moeche, Cerdido y As Somozas.