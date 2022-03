Los casos de covid en residencias y centros escolares vuelven a subir

Los casos de coronavirus suben en el área sanitaria de Ferrol y eso se traslada también a la situación en las residencias de mayores y de atención a las personas con discapacidad y en los centros escolares. En ambos casos los números suben con respecto al boletín publicado por el Sergas la semana pasada. En los espacios más sensibles, los de las residencias, se ha pasado de 17 positivos a 25. Hace dos semanas eran cuatro.



En los centros de enseñanza no hay aulas cerradas (deja de haberlas desde el momento en el que los contactos estrechos no tienen que hacer cuarentena) y en los de Educación Infantil suben los positivos de 15 a 21. En los demás niveles educativos se pasa de 167 a 199, por lo que en total hay 220 positivos frente a los 182 de la semana pasada. A pesar de esta subida, la situación está dentro de las cifras vista durante el último mes y lejos de los 874 casos con los que se volvió de las vacaciones de Navidad.



La tendencia general, sin embargo, sigue siendo de subida, y los positivos nuevos sumados en 24 horas se acercan a los 200 (178 en los datos publicados ayer). Así, en las tres comarcas hay 1.508 personas que en estos momentos tienen una infección por SARS-CoV-2, 63 más que el día anterior. Aunque el incremento es constante, no se ha dado de momento una explosión.



La situación en el hospital continúa dentro de la media de las últimas semanas, siempre en la franja entre los 30 y 40 pacientes. En el parte de ayer eran 33, tres más que en la jornada previa, con dos en la Unidad de Cuidados Intensivos y 31 en planta, de los cuales 28 permanecen en el CHUF y tres en el Juan Cardona.



En el ámbito municipal, Pontedeume, As Pontes y Ares lideran la incidencia acumulada en 14 días, con 1.704, 1.625 y 1.484 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, cuando el nivel de riesgo de transmisión más alto se alcanza cuando se superan los 500. Solo están por debajo de esa cifra Valdoviño, Cariño, Moeche y As Somozas.



Tampoco hay indicios de mejoría próxima en la incidencia a siete días, en la que solo Valdoviño, Cariño, A Capela y As Somozas están por debajo del riesgo extremo, que en este caso se marca en 250 casos por cada 100.000 habitantes. Pontedeume también lidera este ránking, con 1.063, después de haber diagnosticado 84 casos en siete días.