Carmen Calvo: “La izquierda ha gobernado tempestades y por primera vez no hemos hecho lo de siempre”

La diputada socialista y ex ministra Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, recogió ayer en Ferrol el premio 8M otorgado por la asociación Alvixe contra a Violencia de Xénero en reconocimiento a su trayectoria feminista y a su lucha por los derechos de las mujeres. Fue al mediodía, en una comida en el restaurante de FIMO. Antes, por la mañana, participó en una ofrenda floral en la estatua de Concepción Arenal, figura a la que, con Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán, situó en el primer nivel de la reflexión política y social europea.



“Concepción Arenal se batió el cobre contra la esclavitud de este país. Esto, que algunas veces cuando vemos que lo hacen los hombres resulta muy impactante, como en el caso de los Estados Unidos o del debate que hubo en Inglaterra, en nuestro país lo hizo una gran gallega y una gran mujer”, aseguró. “Ella es el gran faro que sigue todavía guiando muchas de las reflexiones que hacemos las mujeres en la política de este país.”

No ve Carmen Calvo una presidenta del gobierno en el futuro próximo, descartando, a preguntas de la prensa, a Yolanda Díaz. “Francamente, el presidente del gobierno el año que viene volverá a ser Pedro Sánchez”, afirmó. Díaz “no está cerca” de conseguirlo, puesto que el PSOE siempre ha estado por delante de ese espacio político, incluso en sus peores momentos, recordaba la ex vicepresidenta.



Considera que el gobierno de coalición es una evolución democrática fruto de la voluntad del pueblo soberano al que se hay que acostumbrar como ya pasa en municipios y autonomías. “Me parece que algún día tenía que llegar y me alegro mucho de que haya llegado por la izquierda y sobre todo a la batuta de mi partido”, explicó. En estos años de “problemones inmensos que nadie se podía imaginar que íbamos a tener que vivir” ha sido “una suerte” que la izquierda estuviera en el gobierno, apunta Carmen Calvo, para tomar medidas con criterios progresistas. “Por primera vez en este país no hemos hecho lo de siempre: recortar, hacer sufrir a las clases trabajadoras, hacer que las empresas caigan, que se genere un desempleo atroz. Eso fue lo que hizo la derecha cuando se encontró con una crisis”.

También se refirió Carmen Calvo a los vientes de alquiler, una práctica “ilegal en nuestro país” y para la que defiende que se tomen medidas jurídicas que impidan que se practique en el extranjero para regularizar la situación del menor a la vuelta. “Se trata de mujeres pobres que alquilan sus cuerpos, que se desprenden de sus hijos, y de otras personas ricas que se los pueden comprar. Pienso en esas mujeres que sufren un parto entero, que sufren un embarazo entero, y que de repente les dicen que no hay vínculo ni sentimiento y que lo pueden vender como si fuera una mercancía”, comentó. “Es una crueldad. Estamos hablando de dignidad, de los derechos humanos de las mujeres”.



El premio de Alvixe, entidad que preside Beatriz Sestayo, lo recibe “a título colectivo”, agradeciéndolo “con sinceridad” pero tomándolo “no para mí, para el trabajo que tenemos que seguir haciendo para que la democracia responda a los problemas de las mujeres” y pensando “en las más jóvenes”. Habló Carmen Calvo de salarios, tasas de desempleo y de la violencia. “Desde la diversidad ideológica, necesitamos estar unidas porque son cuestiones de estado. No podemos tener mujeres asesinadas, no podemos tener agresiones sexuales por ser mujeres. Si esto no es lo más importante, que alguien me diga qué es.”