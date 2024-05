Carlos Goñi: “Me parece que este es el disco que tiene las mejores críticas”

El Auditorio de Ferrol es la primera parada de Revolver en la gira de su último álbum, “Playlist”, y el concierto empieza a las 21.00 horas. En este trabajo, Carlos Goñi presenta sus propias versiones de once clásicos, en gran medida contemporáneos, que se enmarcan en estilos diferentes al del grupo de origen valenciano. Algunos de los artistas a los que homenajea el disco son La Quinta Estación, Extremoduro, Amaral, Supersubmarina, La Habitación Roja y Los Piratas.

“Para mi es un placer porque cualquier motivo me parece fantástico para subir a Galicia”, expresa Carlos Goñi, que también señaló que junto a Asturias, esta es la comunidad en la que más veces empezaron sus giras. El proceso creativo partió de una selección de alrededor de 80 canciones, de la que después se extraerían los temas más actuales. De hecho, “la mayoría de los compositores, menos un par de ellos, tienen menos años que yo”, apunta Goñi. Con este criterio, el músico trata de “demostrar que no siempre es necesario tener que irnos a buscar buena música muy atrás”, manifiesta el artista.

Carlos Goñi califica las piezas elegidas como “magníficas” y las escoge porque le han acompañado durante años, además de que “me apetecía mucho tocarlas, fíjate que simple”, resume. Las versiones se acomodan por completo al estilo de Revolver, aunque según el autor, la melodía de la voz es el único aspecto inamovible. “Para mi, modificar eso es un sacrilegio total porque es lo que en realidad hace a la canción”, detalla el madrileño, ya que considera primordiales tanto la letra como la forma de expresarla. El artista valora el tiempo dedicado “para decidir que esas notas son las que tienen que configurar la canción” y lo compara con transformar el canto de “Hey Jude”. “Qué diría Paul McCartney”, exclama Goñi.



“Hicimos una cosa que no hace nadie, que no es necesaria porque no hace falta legalmente pero quisimos hacerlo por respeto”, adelanta el cantautor. Antes de empezar a grabar, el grupo se puso en contacto con los compositores para informarles del propósito y recibir el beneplácito. Una vez creadas las piezas fueron mostrándoselas y las reacciones fueron muy positivas. “Lo único que hemos recibido han sido muestras de cariño y gratitud por parte de todos”, señala Goñi.



El líder de Revolver indica que “Playlist”, hasta el momento, está siendo muy bien recibido por el público, tanto en la venta de entradas como en las opiniones al respecto. “A mi me parece que este es el disco que tiene las mejores críticas o que más prensa ha levantado de todos los que he sacado, o por lo menos desde hace tres o cuatro álbumes”, expone el músico. Carlos Goñi matiza que, aunque sea distinto a todo lo anterior, no considera este trabajo como un cambio, al contrario que hizo 13 años atrás con “Argán”, grabado en Marruecos.



Asimismo, las obras del artista se confeccionan con el único objetivo de “pasarlo lo mejor que pueda”, así como “seguir viviendo y disfrutando de lo que hago”, explica. “Toda mi vida he escrito las canciones que saco, menos en este caso, que se me ha ocurrido interpretar un montón de temas maravillosos que han creado otros”, declara Carlos Goñi.

Más creaciones

“Ya había hecho algunas versiones pero esta es la primera vez que me decido a hacer un disco entero”, rememora el músico. El anterior álbum, “Adictos a la euforia” ya incluía una canción adaptada y, en general, “el sonido recuerda mucho a los músicos que cuando yo tenía 14 o 15 años, americanos por lo general, hicieron que quisiese dedicarme a esto”, relata Carlos Goñi. Además, el recopilatorio “Grandes éxitos” recoge la interpretación traducida del clásico de Bob Seager “Old Time Rock and Roll”, en este caso “Ese viejo rock’n’roll”, y la readaptación del “Qué será” de José Feliciano.



El artista, que según comunica, continúa escribiendo a diario, concibe los trabajos que crea como “un capítulo más de este libro que voy escribiendo poco a poco”, compara. “Hace muchos años que los discos me atacan ellos a mi más que yo a ellos”, hasta que, “de repente, me levanto una mañana y digo, ya sé como tiene que sonar el próximo álbum”, explica Goñi. El cabecilla de Revolver aún tiene numerosos proyectos entre manos y expresa su deseo de tener tiempo para acabarlos.