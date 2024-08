Carlos Baute: “Soy de los que vienen pero la gente no se entera”

El nombre de la gira “De mi puño y letra, 30 años tour” ya delata que los conciertos que abarque serán toda una celebración por su aniversario. Ferrol es una de esas ciudades en las que el cantautor venezolano Carlos Baute quiso conmemorar su trayectoria profesional en solitario junto a su público y lo hizo en un concierto enmarcado en las fiestas.



Baute ofreció el concierto poco después de sus famosas declaraciones en televisión, donde eligió este territorio como su favorito dentro de Galicia. “He estado de turismo y surfeando con amigos”, declaró el artista, que sobre la práctica de este deporte en la zona pudo detallar que “voy con gente local que me lleva y lo que sí tengo que decirte es que está helada, pero muy buenas olas”.

¿A dónde iría si tuviera un rato para estar en Ferrol?

Me iría al casco histórico y luego a la playa porque soy amante de las olas. Iba a venir con unos amigos míos pero sacamos la cuenta de los metros que había y dijimos: mmm... 1.5 como que no, por el viaje tan largo que se iban a echar ellos. Pero sí soy de los que vienen y la gente no se entera.

¿Cómo está yendo esta gira?

Muy feliz y muy contento. No paramos. Estamos tocando en toda España, es una locura. Pasado mañana vamos a Mallorca, luego al norte y después bajamos a Andalucía.

¿Que puede esperar el público en sus conciertos?

Que sean súper alegres. Yo quiero transmitir alegría, que la gente se olvide de los problemas. Eso es lo que quiero. Son canciones muy románticas, bonitas pero bailables.

¿Cómo podría ser el próximo trabajo que salga?

Ahora vengo con un disco que saldrá este año, lo sacaré en octubre. Son canciones de merengue, salsa... súper movido, fiestero y con letras muy bonitas.