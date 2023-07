El Campus de Ferrol amplía su oferta con un máster interuniversitario de Fabricación Aditiva

La Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) acogerá, a partir del próximo septiembre, el máster universitario en Fabricación Aditiva, un título conjunto y presencial puesto en marcha por la Universidade da Coruña, como entidad coordinadora, y por la de Vigo. El programa, indican desde la institución herculina, tiene un alto impacto sobre dos de los cuatro sectores tractores gallegos, el de la automoción y el naval, integrándose además en la estrategia de diversificación industrial a través de la incorporación de actividades de alta tecnología en sectores emergentes como pueden ser el aeronáutico, la industria de la salud o los nuevos materiales.



Está diseñado, añaden, para formar a estudiantes en el ámbito de las tecnologías de fabricación aditiva y ofrecerles experiencia práctica en el diseño, adaptación y construcción de piezas o productos. “Todo isto permitirá aumentar a competitividade e impulsar a modernización da industria galega, dando resposta ás demandas do sector e cubrindo a falta de formación específica que existe no Sistema Universitario Galego (SUG) no que atinxe a esta tecnoloxía”, explican desde la UDC.



El título, coordinado por la profesora de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI), María José Abad, oferta un total de 20 plazas –10 por universidad-, y se impartirá en la EPEF y en la Escola de Enxeñaría Industrial (EEI) de Vigo. Para el acceso, tendrá prioridad el alumnado titulado en Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléctrica, Química Industrial, Ingeniería en Organización Industrial, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, Ingeniería Biomédica o Ingeniería de Minas y Energía.



El programa se suma así a la oferta de másteres existente en el Campus Industrial de Ferrol, con una docena de programas en los diferentes centros –la oferta completa puede ser consultada en la web del campus y de la UDC–. El próximo día 21 se publicará el primer listado de admitidos y en los que quedan plazas libres se habilitará un segundo plazo de preinscripción que comprenderá del 22 al 28 de agosto.