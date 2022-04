La campaña por un transporte digno anima a participar en la manifestación de mañana

La Plataforma para un Transporte público de calidade para Ferrol e Comarca –a instancias de Teima Down, una de las entidades integradas en esta agrupación de usuarios, entidades, partidos y asociaciones de diferente índole– ha puesto en marcha una campaña que bajo el lema “Tantos motivos como persoas” quiere llamar la atención sobre la necesidad de que se implementen mejoras en el servicio de transporte colectivo de autobuses.



Las demandas afectan tanto a la línea que une Ferrol y A Coruña como al servicio que se presta en la comarca. Por eso, el miércoles a las 20.00 horas, se convoca una nueva concentración-manifestación ante el edificio administrativo de la Xunta.



A medida que se fue recuperando la normalidad de los servicios afectados por la pandemia, los usuarios fueron constatando cómo las rutas y la asiduidad de buses no respondía a las necesidades de quienes habitualmente hacen uso del bus como medio para desplazarse a sus trabajos, estudios o centros médicos, entre otros. Por eso, ya han sido varias las concentraciones reclamando mejoras en los servicios y hasta la propia Xunta efectuó cambios con el fin de adecuar el transporte a las necesidades, que parecen no haber resultado suficientes.



Por eso, las quejas continúan y no se ha conseguido volver a la situación existente con la anterior concesionaria del servicio, que es la que reclaman mayoritariamente los usuarios.



La campaña pone rostros a algunos de los usuarios a los que afecta un servicio que no se adapta a los horarios. Así, casos reales como el de Mar una vecina de Narón, es ejemplo del inadecuado funcionamiento del trayecto entre Ferrol y A Coruña. Esta estudiante explica en una de las imágenes de la campaña que "perdí la cuenta de todas las veces que me quedé tirada en la parada".



También las líneas de la comarca reciben quejas de muchos usuarios que se juegan su regreso a casa a un solo bus. Es el caso de Ana, que hace la ruta Cedeira-Ferrol y que indica que "si pierdo el bus de las siete ya no puedo llegar a casa".



La Plataforma apunta que “los servicios ofertados por la Xunta entre Ferrol y A Coruña, tanto directos como no, son deficientes. Nos obligan a coger el coche y pagar precios prohibitivos por el combustibles”, por lo que llaman a acudir al acto de mañana.