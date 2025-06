Se buscan voces masculinas para la coral Airiños de Caranza

El presidente de la coral Airiños de Caranza, Constantino Martín, ha lanzado un llamamiento para animar a todas aquellas personas que quieran unirse a la entidad, especialmente los hombres, puesto que de la veintena de coralista que conforma el grupo, solamente cinco son voces masculinas.

Explica el responsable que no hay que tener grandes dotes para la canción, únicamente "que les guste cantar y también divertirse", precisa, añadiendo con retranca que "no estamos buscando a un Nino Bravo". Reflexiona que "la gente no se anima" en un principio, pero una vez que se unen a la coral lo pasan estupendamente y tienen un entretenimiento en su vida.

Ensayan dos días a la semana, una hora cada uno, en las dependencias de la residencia de mayores de Caranza, los lunes y los viernes a las 16.30 horas. La cuota que deberán aportar es de 15 euros, que se destinan para pagar al director su salario. Las personas interesadas pueden inscribirse en el 673 71 94 02.