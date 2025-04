De Bulgaria a Catabois: la nueva tienda Martin Opportunity

Con veinte años decidió embarcarse “en una aventura que como mucho iba a durar un año”, confiesa, pero más de dos décadas después sigue “enamorado de Galicia”.



Martín Spasov es de Sofía, Bulgaria, pero “Ferrol es ya mi ciudad natal”, asegura. Y es que solamente tiene cosas buenas que decir de la ciudad naval. Fue aquí, de hecho, donde comenzó con su negocio, Martin Opportunity –que en la actualidad tiene sede en Santiago y A Coruña–. A pesar de que por circunstancias de la vida tuvo que despedirse de esta ciudad, ahora vuelve, con la apertura de un nuevo negocio en Catabois (en el número 149-151), eso sí, en el mismo local en el que comenzó su “andadura en el mundo de la segunda mano”, explica.



El motivo es simple, en Ferrol “quienes vienen ya son más amigos que clientes” y es por eso que no dudó en traer los productos de segunda mano y los restos de stock con “precios más que razonables” de nuevo a la urbe.



En este local se saciarán los gustos de todos. De hecho este es uno de los pilares con los que trabaja Spasov ya que aquellos que en sus tiendas entran “todas las edades, desde jóvenes hasta mayores”, y cada uno con un interés diferente.



Así, en su negocio se pueden encontrar “desde antigüedades o muebles hasta productos de primera necesidad, como pueden ser lavadoras o colchones”, explica el búlgaro, dejando claro que su empresa se asienta sobre una premisa clara e ineludible: “satisfacer todo tipo de intereses”, sin dejarse nada en el tintero.



En cuando a la ciudad, le hace especial ilusión volver a su “Ferroliño”, de donde ya se siente uno más después de una estadía de casi cinco años que le hizo disfrutar “de la gente, pero también pude conocer la ciudad, las playas y todo lo que la rodea”, expone.



La gran apertura



Después de cosechar éxito en sus instalaciones de Milladoiro y Arteixo, el búlgaro no ha dudado un segundo en volver a la que es su ciudad predilecta. “Cuando se me planteó la posibilidad de hacer una fusión con El Orfertón no lo dudamos”.



De esta manera es, como el explica “una reapertura que le permite volver a las raíces. Lo que le supone una “gran emoción”.