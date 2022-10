La brecha de género en el desempleo aumentó el pasado mes en la comarca

La evolución en las cifras de empleo en el conjunto de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal está resultando, desde hace meses, uno de los principales indicadores de la recuperación económica de la zona. Incluso con el aumento del número de parados registrado el pasado mes de septiembre (+4,7%) en el área de Ferrolterra como consecuencia del fin del empleo estacional, el balance general sigue siendo muy superior a ejercicios anteriores –el paro bajó respecto al mismo mes de 2021 un 10,57% en el Eume; un 9,95% en Ferrol y un 2,74% en Ortegal–.



No obstante, si bien esta mejoría se refleja en las cifras totales de las tres áreas, no es así a la hora de solventar la brecha de género a nivel de empleo existente en las mismas. Y es que, según el último informe mensual del Observatorio de las Ocupaciones –el primero desde el parón veraniego–, publicado recientemente, las diferencias de contratación y desempleo entre hombres y mujeres no solo no ha mejorado, sino que empeoró notablemente.

Balance negativo



Así, de los veinte municipios que componen Ferrolterra, tan solo uno, Monfero, contó el pasado mes con una cifra de desempleo femenino menor que el masculino. En comparación con el último informe publicado por el Observatorio, correspondiente al mes de mayo, este resultado supone una caída de dos concellos –los únicos meses que registraron cifras similares fueron marzo y abril, con un municipio con menos mujeres en paro y otro con idéntico número–. Esta misma cifra se dio en septiembre de 2021, con 17 concellos con más mujeres que hombres en paro y los tres restantes a la inversa.



No obstante, cabe destacar que en otros dos términos municipales, Cerdido y Moeche, la diferencia registrada entre ambos géneros es inferior a las cinco personas.

Contrataciones



En cuanto a la ratio de contrataciones del pasado septiembre, el balance también empeora respecto al informe de mayo y a las cifras del mismo mes de 2021. En el presente ejercicio, de los 20 municipios siete contrataron a más mujeres que hombres; uno contó con un número idéntico para ambos géneros; y los doce restantes priorizaron el empleo masculino.



De esta forma, si bien es cierto que con el fin del período estival la demanda en el sector servicios –el más feminizado– tiende a desplomarse, la comparativa intermensual sigue siendo más que notable, registrándose en septiembre de 2021 catorce concellos con una contratación femenina mayor que la masculina.

Incremento de la diferencia



Otro indicador de este aumento en la brecha de género es el incremento observable según las cifras de paro por municipio recogidas en la web de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.



Según este balance, en septiembre de 2021 hubo 1.145 parados en la comarca del Eume; 10.088 en Ferrol y 547 en Ortegal. De estos el 55,28, 57,28 y 54,29% del total, respectivamente, eran mujeres; lo que supone que, de media, el 56,95% de todos los de-sempleados pertenecían al género femenino. En oposición, el pasado mes esta cifra se situó en el 57,42% en la comarca del Eume (+2,14%); en el 59,52% en Ferrol (+2,24%); y en el 57,51% en Ortegal (+3,22%).



En este sentido, es importante destacar dos puntos fundamentales: por un lado, que dichos porcentajes representan la cantidad del total de personas del género femenino, independientemente de la bajada general del paro. Por otro, que el mencionado descenso en el desempleo también afectó de una forma notablemente de-sigual a mujeres que a hombres. Y es que, en términos porcentuales, la caída del paro entre los hombres ha sido de más del doble que entre las mujeres –aun teniendo en cuenta que, entre cifras menores, el incremento del tanto por ciento siempre es mucho más pronunciado–.



De esta forma, el descenso en el desempleo entre los meses de septiembre de 2021 y de 2022 fue en la comarca del Eume del 7,11% en mujeres y del 14,85% de hombres; en Ferrol del 6,44 y el 14,67%, respectivamente; y, finalmente, del 2,94 y 6,6% en el área de

Ortegal.