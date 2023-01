La borrasca Gérard deja a su paso numerosos destrozos por toda la comarca de Ferrol

La borrasca Gérard está dejando a su paso por el área de Ferrolterra numerosos destrozos de gran consideración. Si bien la Xunta ya había avisado de este súbito empeoramiento meteorológico con la activación de dos alertas naranja, nada parecía indicar la violencia con la que el fenómeno golpearía las tres comarcas.

Así, las tres incidencias más detacables, al menos por el momento, fue el desprendimiento de la fachada de un inmueble abandonado en Esteiro y la caída de dos árboles de grandes dimensiones en el Cantón de Molíns y la calle Cardosas, respectivamente. La primera de estas emergencias tuvo lugar minutos después de las dos de la tarde en el número 35 de la calle Carlos III, en las inmediaciones de la entrada de la antigua Bazán. El frontal edificio, en avanzado estado de abandono y ya ampuntalado por los servicios municipales por el potencial riesgo que supone para la seguridad ciudadana, comenzó a desprenderse a causa de los fuertes vientos, que arrancaron de cuajo las planchas de vallado que tenían instaladas. Afortunadamente, en el momento en el que se produjo el incidente no había peatones por el área, por lo que no se registraron heridos. No obstante, los coches aparcados en la acera de enfrente no corrieron la misma suerte, provocando los cascotes numerosos daños en los mismos.

Árbol derribado por el viento en la calle Cardosas este mediodía I Jorge Meis

En cuanto a los árboles, que ya han sido retirados, en el caso del Cantón se registró su caída a primera hora de la mañana, muy cerca del área de juegos infantil; mientras que en la calle Cardosas, a la altura de la confluencia con la avenida de Compostela, se produjo poco antes de las doce del mediodía. En ambos casos los técnicos municipales y los trabajadores de Parques e Xardíns, asistidos por los bomberos, cortaron y retiraron los ejemplares para liberar las vías y poder, en el segundo de los incidentes, reanudar el tráfico rodado.