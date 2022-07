Y Bonnie Tyler actuó, al fin, en Ferrol

La pandemia obligó a esperar dos años para verla en directo en Ferrol pero los fieles seguidores de la música de Bonnie Tyler pudieron disfrutar finalmente ayer de su música en un concierto promovido por la agencia Run Rum que dirige Maximino López y que contó con la colaboración del Xacobeo 21-22 y de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Precisamente en la dársena interior de Curuxeiras fue instalado el gran escenario –de unos catorce metros de ancho por diez de fondo– sobre el que la mítica cantante, autora de famosos “hits” a lo largo de su larga trayectoria musical –con cerca de una treintena de discos publicados– desplegó toda su energía.



“Es una de las cantantes que más discos ha vendido en la historia de la música”, destacaban estos días desde la agencia promotora, que ha apostado fuerte para traer a esta incombustible artista, que en 2019 grabó su último álbum “Between The Earth And The Stars”. Con el tema “Total Eclipse of the Heart” alcanzaba a principos de los ochenta su mayor popularidad y a finales de esa misma década Mike Olfield la elegía como vocalista para su álbum “Islands”, con el que consiguieron ser número en ventas en casi toda Europa y Estados Unidos. Estos son solo algunos de los retazos de la vida artística de una Bonnie Tylor que ayer se entregó ante el público ferrolano.



Lo hizo en el ecuador de un festival que incluyó la actuación de otras formaciones de la zona, como fueron Malditos Pendejos, Janis Joplin Tributo y Sr. X, encargándose de animar el ambiente en cada cambio de grupo el dj Imar Castro. La esperada cita en Curuxeiras reunió a seguidores de la artista procedentes de diferentes puntos de Galicia y también de otras comunidades.



Tal y como se informó desde la agencia Run Rum, Bonnie Tyler, que el jueves por la tarde recalaba en la Ferrol, se mostró encantada en la ciudad donde, entre otras cosas, pudo disfrutar de la gastronomía en el conocido restaurante O Parrulo.