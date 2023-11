Los bomberos sofocan un pequeño incendio en un concesionario de A Gándara

Multimarca Gándara un concesionario de vehículos de ocasión situado en la Avenida Nicasio Pérez sufrió un pequeño incendio en las primeras horas de la noche de este domingo. Desde este negocio multimarca explican que el fuego, si bien provocó un susto importante en un primer momento, debido que “generó mucho humo en la zona", no llegó a afectar a ninguno de los vehículos del concesionario y, lo más importante, no provocó daños a ninguna persona.



Alertados por unos viandantes, los Bomberos del parque de Ferrol se desplazaron al lugar de los hechos con tres vehículos dotacionales pudiendo constatar que el fuego se había originado en unos neumáticos ubicados en un almacén, en el que también se guardaban baterías, de ahí la humareda. Por fortuna el fuego no se llegó a propagar a otras dependencias del inmueble ni a los vehículos. No obstante, como explicó el jefe de la unidad, Aureliano Bacelo "Chato", "pese a que no era un fuego muy importante y que se actuó con rapidez, nos costó mucho hacernos paso entre la espesa humareda, ya que prácticamente se iba a ciegas, para encontrar el lugar exacto del que procedía el foco". Por fortuna, la rápida intervención evitó la propagación y, una vez localizado el lugar exacto del que provenía el fuego, se extinguió relativamente rápido. Ventilar la estancia les costó bastante más, como confirmó Chato, ya que "al ser una estancia muy grande constó mucho evacuar el humo y dejar la estancia libre de humos"