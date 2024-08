El BNG insiste en que se convoque el Consello Escolar Municipal

El BNG de Ferrol vuelve a reclamar la convocatoria “urxente” del Consello Escolar Municipal ante la situación que ha provocado la Consellería de Educación al reducir el cuerpo de docentes en los institutos de Ferrol Vello y Canido, según se ha confirmado en la adjudicación de destinos para el próximo curso. En el primero se pasa de los 20 del 2023/2024 a 18 el que viene y en el segundo, de 33 a 31.



La concejala nacionalista María do Mar López considera que esta medida “vai en detrimento da calidade educativa dos centros e da cidade” y en la comisión de Educación celebrada ayer volvió a preguntarle a la concejala, Patricia Cons, por la convocatoria de este órgano como muy tarde a comienzos del mes de septiembre “para solventar e apoiar estes centros afectados ou outros que puidera haber na cidade”. “Negarlles este apoio”, añade la edila del BNG, “aos centros que queren unha mellora na calidade do ensino non fai máis que evidenciar que este goberno avala os recortes da Xunta”. Desde los institutos se está valorando pedir una reunión con la Dirección Territorial de Educación.



López también se interesó por las plazas de la lista de espera en centros como el de A Laxe, en Valón. En este caso, Cons recordó –como ya anunció en el último pleno ordinario, a finales de julio– que todos los niños y niñas que estaban en esa situación habían sido admitidos. Además, la responsable del área de Educación aseguró, según la concejala nacionalista, que esa admisión conllevaría desdobles siempre que se superasen las ratios para esos niveles educativos.