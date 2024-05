El BNG continuará en la UE su defensa de los sectores de la ría de Ferrol

La campaña nacionalista de los comicios europeos trajo a Ferrol a la portavoz nacional, Ana Pontón, y a la candidata a las elecciones europeas, Ana Miranda. Ambas participaron en un reparto electoral en el que no dudaron en llamar la atención sobre la necesidad del escaño del BNG para “defender os sectores produtivos fronte ás políticas dunha Unión Europea empeñada en limitar a capacidade de producir de Galiza, en particular no sector pesqueiro e naval”.



De este modo, el BNG apuesta no solo por tener voz propia sino también voto “en todos aquelas mesas de negociación onde se decidan temas fundamentais para o país, de xeito directo e sen intermediarios”.

En este sentido, Miranda puso el énfasis en cuestiones como las cuotas de pesca, las infraestructuras, el reparto de ayudas a través de la PAC o en el medio ambiente y la preservación del territorio.



La regeneración de las rías gallegas continúa siendo una punta de lanza en las demandas del BNG y Miranda apuntó al respecto que “é imprescindible para recuperar toda a actividade marisqueira e os postos de traballo perdidos e que, tras lograr a rexeneración da Ría do Burgo, agora toca como prioridade conseguir recuperar a Ría de Ferrol”.



Tanto Pontón como Miranda destacaron la importancia de que Galicia tenga voz propia en Europa para defender los intereses del país, porque “sen o BNG os asuntos galegos estarían completamente desaparecidos da axenda europea; pero o escano galego tamén vai servir para construír outra Europa posible, social, xusta, dos pobos, antimilitarista e antifascista”, concluyeron.

Ilegalización de la Fundación Francisco Franco

El BNG anunció que promoverá desde Europa la ilegalización de la Fundación Francisco Franco “que mesmo ten recibido cartos públicos do Goberno do PP”, explicó Ana Pontón. La portavoz nacional aseguró que “corren malos tempos para a democracia e nos que se está alentando a intolerancia”, y puso como ejemplo la presencia de Rueda en Madrid” ao lado dos sectores máis reaccionarios da sociedade española” frente al BNG, al lado de los ciudadanos que se manifestaban contra industrias contaminantes.