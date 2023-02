El Bingo Royal abre sus puertas tras un completo proceso de renovación

Si hay algo que hemos aprendido con el covid el común de los ciudadanos es que la vida es maravillosa por lo sensible que es a multitud de agentes, entre ellos, una pandemia global que además de restarnos salud y hasta lo más preciado que es la vida, nos ha quitado, a todos, algo básico como es la sensación de sentirse libres. Ahora no estamos dispuestos a renunciar a ella y cada quien escoge de qué modo es más feliz y de qué modo puede pasar un buen rato. El ocio se ha convertido casi en algo indiscutible y necesario que escogemos, disfrutamos, saboreamos y no dejamos escapar.



De pasar un buen momento de ocio saben mucho en el Bingo Royal de Ferrol, que, tras unas semanas cerrado, vuelve a abrir sus puertas mañana viernes y lo hace con aires renovados y tras sufrir una profunda remodelación y cambio de imagen.



Así, entre las novedades que ofrece el espacio, cabe destacar la reapertura del bingo, cerrado como consecuencia de la pandemia desde el 15 de enero de 2021, coincidiendo con el segundo confinamiento. La sala se ha reubicado ahora en la planta baja, sin necesidad de acceder al recinto por las escaleras, como antes.



El Bingo se presenta ahora con una estética más actualizada, tras renovar toda la decoración la moqueta y el color de las estancias. Asimismo, se ha actualizado también todo el mobiliario.



La modernización va mucho más allá y también se han actualizado los sistemas informáticos, “con actualización de los periféricos del juego del bingo, sustituyendo los paneles con bombillas por pantallas de última generación. Asimismo, el juego de bindatas ahora se hace a través de tablets, como explican desde Grupo Comar. Además se ha renovado algunas de las máquinas y una nueva ruleta en el salón.



Apertura todos los días



El salón de máquinas del Bingo Royal, que cerró en octubre de 2022 para afrontar la reforma, estará abierto a diario, de 10.00 a 02.00 horas, a excepción de viernes y sábados, que cierra una hora más tarde. En cuanto a la renovada sala de bingo, abre también todos los días desde las 16.00 hasta la 01.00 entre semana y de 16.00 a 03.00 horas los viernes y sábados.



Este mítico espacio de la ciudad naval dispone también de servicio de hostelería, para el disfrute exclusivo de los clientes del bingo, y también estuvo cerrado durante todos estos meses durante los trabajos de reforma, retomando también este servicio de nuevo con la reapertura del viernes.



En cuanto a los servicios que ofrece el Bingo Royal, ubicado en la calle de la Iglesia 47-59 (al lado del Teatro Jofre) cabe destacar el de apuestas deportivas, de mano de Codere; las máquinas especiales de última generación del salón de juego; y la incorporación de las últimas novedades de Mercu, Zitro y Novomatic. Llamará la atención de la clientela el último modelo de ruleta que han incorporado tras la completa reforma.



Recuperación de la plantilla



Con respecto al personal, desde el Grupo Comar explican que integran la plantilla 13 personas, entre vendedores, personal de mantenimiento y de limpieza, “todos recuperados desde el cierre del Bingo Royal hace ahora cuatro meses”, apuntan desde la gerencia.