Bienvenida a la primavera por todo lo alto con tres conciertos en la sala ferrolana La Room

La Sala Room ha decidido darle una más que cálida bienvenida a la primera con un fin de semana cargado de conciertos. Así, los amantes de la música tendrán tres oportunidades –viernes, sábado y domingo– para disfrutar de los ritmos en directo en el local de la calle del Sol.



Los encargados de dar el pistoletazo de salida a estas tres jornadas serán los ferrolanos Baluarte. La entrada para este evento es de cinco euros y el concierto comenzará a las 23.45 –la apertura de puertas tendrá lugar quince minutos antes–.



Como explica la gerencia, este “é un grupo que se move entre influencias do rock, blues, ska ou do folk e sempre apostando por un repertorio fundamentalmente propio, que mesturan con versións de rock cun punto de vista moi persoal”.



Así, Pedro a la guitarra, Charlos “el Chigri” en este mismo instrumento y voz, Lucas en el bajo y Esteban en la batería demostrarán en casa esa “posta en escena divertida e dinámica” que se ha dejado ver a lo largo de la geografía gallega.



Con el mismo horario y precio, al día siguiente será el dúo Blues do país quienes hagan vibrar a la ciudad. Bieitta James y Pepe King, la gran Diva Rural y el Bluesmanciño que la acompaña, versionarán clásicos del Blues, Soul o Rhythm’n’Blues pero con su sello especial, es decir, adaptándolos “á idiosincrasia e retranca galegas”, expone la pareja.



Desde el 2014 se han dejado ver por un sinfín de escenarios en los que han dado a conocer títulos como “Etta James mariscando no Cabo da Crus” o “B.B. King nun furancho en Redondela”. Actuaciones que demuestran claramente que es posible hacer música de calidad “en galego, misturada con teatro, clown e improvisación”, exponen.



De esta manera, Bieitta James y Pepe King ofrecerán en La Room 75 minutos “de blues, risas, bailes y moita retanca”, un espectáculo que, prometen, “non te deixará regusto a barrantes e moitas ganas de ghastar pista”.



Ambas actuaciones se enmarcan dentro de la Rede Galega de Música ao Vivo.



Desde Australia



El punto final de este fin de semana vendrá desde la otra punta del globo. Las combativas australianas Lady Lazarus actuarán el domingo, llevando de telonero al local Andrés Rodríguez.

En esta ocasión la actuación comenzará a las 19.45 horas y los tickets tendrán un precio de 15 euros en puerta, cinco menos si se compran por adelantado –en el Café Sevilla, La Room y online en Ataquilla.com–.



Esta es una banda, como avanzan desde la gerencia de la sala “de punk rock and roll procedente de Sidney que irrumpió en la escena punk australiana en septiembre de 2023 y que combina energía descarnada, punzantes mensajes políticos y espíritu DIY”.



Caroline Parks, Eva Lozanovska, Isabel Rak y Julia Nienhaus llegan a la ciudad bajo el lema “we’re here, we’re queer, and ready for a beer”, encarnando el espíritu rebelde del punk al tiempo que “abren las voces marginadas de la escena”.



Lo que supondrá un despertar de “los antepasados del punk” en el centro de la ciudad naval.