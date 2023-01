La biblioteca presta servicio esta semana por la tarde, aunque no de forma definitiva y con la mitad de personal

La biblioteca central de la plaza de España ha ampliado su servicio a las tardes y desde el lunes de esta semana se presta atención pública de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.



El personal, sin embargo, no ha aumentado, solo se han trasladado dos de los trabajadores que desde principios de enero desarrollaban su labor en horario de mañana al de tarde, ya que cambian de turno cada quince días. Así las cosas, la biblioteca sigue bajo mínimos, con dos personas por la mañana y otras dos por la tarde.



Además, no será esta la rutina habitual sino que, como explica la portavoz del colectivo, Fany Gómez, la próxima semana ya no se prestará el servicio como sucede esta sino que solo habrá horario de tarde el martes, miércoles y viernes.



Ya a partir del 30 de enero volverá, durante dos semanas, únicamente la apertura de la biblioteca por las mañanas.



Los apoyos a las reivindicaciones de aumento de personal de los trabajadores de este servicio –actualmente cuatro personas por haber concluido el contrato temporal cuatro auxiliares y por hallarse trabajadores de baja sin cubrir las vacantes– continúan en aumento y ayer mismo las secciones sindicales de CSIF y CIG, con representación mayoritaria en el Concello, manifestaron, a través de un escrito, su apoyo a las reivindicaciones “a prol dun servizo público digno e de calidade para a cidadanía”.



Los sindicatos recuerdan que que las administraciones “deben garantir o acceso dos cidadáns ás bibliotecas coa finalidade principal de promover a difusión do pensamento e a cultura, a cal non se consegue se non se conta con personal cualificado suficiente”.



LLaman a atención sobre el trabajo que se lleva a cabo en la biblioteca antes de que los libros puedan estar disponibles para el préstamo, por lo que el personal debería ser mayor.

Posibilidad de mejora



Tanto CSIF como CIG apuntan a la necesidad de que se mantenga la gestión pública, señalando que una privatización del servicio “levará á precariedade deste e ,como pasa en moitas bibliotecas nas que o goberno respectivo optou por este sistema de xestión, á precariedade laboral dos traballadores”.



De todos modos, parece posible que la situación mejore, con la sustitución de dos de las tres bajas que llevan sin cubrirse desde julio y noviembre –un auxiliar administrativo y un conserje–, aunque todavía no sería esta semana y no supondría la solución al problema, además de que el auxiliar de biblioteca necesitaría formación, explica la portavoz.



Entre tanto, continúa la convocatoria de la manifestación del próximo lunes 23 de enero, con el apoyo de asociaciones, grupos políticos de la oposición y colectivos de diversa índole.



Las adhesiones del sector de la cultura, con vídeos que pueden verse en las redes sociales, a través de “A biblioteca municipal de Ferrol é de todxs”, continúan en aumento y a escritores locales y famosos músicos o cómicos como James Rhodes o Ángel Martín se ha sumado ayer mismo, nada menos que el escritor premio Planeta 2017 Javier Sierra, que define en un vídeo lo que para él significan las bibliotecas –la de Teruel lleva su nombre–.



El prestigioso escritor califica de “drama” y “tremendo error” que la biblioteca ferrolana solo pueda abrir por las mañanas y pide que inviertan en cultura porque “es bienestar de la población y no hacerlo convertirá a esos responsables en cómplices del deterioro social”.