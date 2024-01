La biblioteca municipal de Ferrol afronta 2024 con escasez de personal y horarios

Mes de enero y plena época de exámenes en el calendario universitario. Lleno total en el aulario del Edificio de Apoyo al estudio del Campus ferrolano y un horario continuado hasta cerca de las dos de la mañana. Se ponen así desde la UDC todos los medios para que los jóvenes hagan uso de las instalaciones de estudio y consulta.



En la misma ciudad, en pleno centro, la única biblioteca municipal en funcionamiento recorta horarios con el inicio del año. Ya no hay jornada continuada y los estudiantes deben abandonar las salas al final de la tarde.

Esa situación recuerda a la vivida justo hace un año cuando la escasez de personal ocasionó estos recortes de horario que llevaron, incluso, al cierre de la biblioteca en horario de tarde y a múltiples actos de protesta por parte de los trabajadores.

Con la contratación de auxiliares se palió posteriormente la situación, pero los contratos de siete personas han expirado a día 31 de diciembre y aunque las intenciones del ejecutivo pasan por la contratación de cinco auxiliares de biblioteca, cabe recordar que el año pasado este hecho no se produjo hasta septiembre.

Las dificultades del centro de la plaza de España –el único abierto, ya que Caranza sigue cerrado– llevaron a que, con el cambio en el gobierno local, se mantuviese un contrato estrecho con los representantes de los trabajadores desde el área de Cultura, que dirige José Antonio Ponte Far. Este, como reconoce la representante de la Xunta de Personal del Concello, Fany Gómez, que es además la directora de la biblioteca, manifestó su preocupación por que el servicio funcione y ya desde el mes de octubre, explica Gómez, estaba preocupado por lo que pasaría desde enero, tras la finalización del contrato de las siete auxiliares de la biblioteca que estaban trabajando por el PEL de la Diputación.



Ya en noviembre, desde la jefatura de la biblioteca se advirtió de la situación que se iba a producir ahora y se aportaron medidas para solucionar el problema. Entre estas estaba la sustitución del personal que estaba de baja (un técnico y un conserje), la cobertura de los puestos vacantes (un auxiliar administrativo jubilado en julio), la contratación por acumulación de tareas de dos auxiliares por nueve meses, la cobertura del puesto de jefe de archivo y biblioteca (la jefa era provisional), el apoyo del personal técnico en la atención al público y la contratación de cinco auxiliares de con el PEL para 2024.

Retos

Por el momento lo que se ha conseguido es la sustitución del técnico de biblioteca y la contratación de dos auxiliares por acumulación de tareas, hasta el 19 de septiembre de este año, así como un apoyo del personal técnico a la atención al público —aunque esto conlleve dejar de lado otras tareas como, por ejemplo, las adquisiciones de nuevo material–.



La situación mejorará algo más con la cobertura del puesto de jefe de archivo y biblioteca, que están en marcha, y con la futura prevista concesión de la ayuda de la Diputación para los cinco auxiliares.

Así las cosas, hoy en día el servicio se presta con tres técnicos de biblioteca (aunque uno solo de mañana), dos auxiliares, de biblioteca, dos auxiliares administrativos (solo por la mañana) y dos más hasta el día 19 de septiembre.



Las tardes se quedan así con menos personal, tres personas en cada una de las dos rotaciones –un técnico y dos auxiliares–, por lo que cualquier incidencia que se produzca o baja podrían obligar a nuevos cierres en horario de tarde, algo que se convirtió en realidad el año pasado.

El BNG reclama soluciones para un horario continuado

“Pechar ao mediodía a biblioteca é un feito que non é compatible cos servizos que debe prestar unha grande cidade”. Así se refiere el grupo municipal del BNG a la situación que se vive actualmente en las instalaciones de la plaza de España, que han perdido la atención que prestaban al mediodía, por una jornada partida. La edil nacionalista María do Mar López critica que el gobierno no haya solucionado definitivamente el problema, poniendo solo un parche temporal.

Esta formación destaca que la biblioteca es un servicio público que no puede cerrar las puertas e insta, de este modo, al ejecutivo de José Manuel Rey, a “darlle unha solución, para que poida seguir aberta en horario continuo co obxecto de poder prestar este servicio que consideramos esencial á cidadanía”.