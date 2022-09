Benestar anuncia un programa de actividades para los mayores en el centro social de Río Xubia

La reapertura en verano del centro social Río Xubia se acompañará a partir de octubre de un programa de actividades de dinamización y de estimulación cognitiva dirigido a mayores de 65 años. El objetivo, según explica la concejala de Benestar Social, Eva Martínez, es el de “seguir promovendo o envellecemento activo e saudable entre a poboación de maior idade e mellorar o seu estado físico e mental”.



El programa comenzará el próximo día 3 y se desarrollará durante todo el curso, hasta el 31 de mayo de 2023. Estará coordinado por la cooperativa Andaravía e incluye un plan de actividades que combinan iniciativas en el exterior con otras que se desarrollan en el interior de las instalaciones, que apelan a la actividad física y también a los recuerdos y a la memoria. Se presentan con títulos tan sugerentes como Bolboretas mentais, Latexa no parque, Queimando asfalto, A chave, Petanca, Mirando ao río cantei, Ao corro da pataca, O faiado dos recordos, As 40 e A taberna.



Son, apunta Martínez, propuestas “variadas e axeitadas para a poboación de maior idade”. Se pretende que el centro Río Xubia se convierta en un “referente de envellecemento saudable e activo”, explican desde el consistorio municipal.



Andaina inclusiva

El nuevo programa para mayores se presentó ayer a los grupos en la comisión de Benestar Social, Igualdade, Muller, Xuventude e Patrimonio Histórico. También se informó sobre la caminata inclusiva que se llevará a cabo en Caranza el próximo 2 de octubre, fruto de la colaboración entre la asociación vecinal y la entidad sociocultural ASCM.



Se recupera esta carrera de colores, a modo del festival Holi hindú, que alcanza así su tercera edición. Además, funciona como uno de los actos para conmemorar el 50 aniversario del polígono residencial de Caranza.



La propuesta busca “visibilizar a situación das persoas con diversidade funcional desde un entorno positivo e inclusivo”, explicó Eva Martínez. Con el lema “Príngate de cor” se hará un recorrido de unos dos kilómetros por el paseo marítimo en el que los participantes serán rociados con polvos de colores. Se saldrá a las once de la mañana y la recepción y entrega de dorsales se realizará desde una hora antes. Música, regalos y premios se incluyen en el programa del día. Además, la entidad vecinal aportará placas conmemorativas para las distintas categorías: entidad social y centro escolar con mayor participación y participantes de mayor y menor edad.



Las personas interesadas pueden inscribirse en la ASCM (981 351 430 y comunicacionascm@gmail.com), en el formulario https://bit.ly/AndainaCoresCaranza y en la entidad vecinal.

El PP llevará al pleno de este mes la apertura de los comedores sénior en la ciudad

La reapertura de los comedores sénior que funcionaban antes de la pandemia vuelve a estar encima de la mesa. El Partido Popular presentará una moción en el pleno de final de mes para solicitar que vuelvan a funcionar los cinco, ubicados en San Pablo, Caranza, Río Xubia, Esteiro y Canido. “Debemos velar por nuestros mayores, protegerlos y cuidarlos ofreciéndoles los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida”, explicó el portavoz popular, José Manuel Rey Varela, en una visita al centro social de la calle Río Xubia.

“No podemos entender que el gobierno de Mato esté privando a nuestros mayores de un servicio fundamental como es el comedor sénior, desmantelando servicios sociales en una ciudad que fue pionera en compromiso social”.



Los comedores cerraron por la pandemia y después finalizó el contrato con la empresa que los gestionaba, que no quiso prórroga. Benestar abrió un plazo para que la gente interesada se apuntase y concluyó que no existía una gran demanda. Para Rey Varela son “excusas”. “Demanda sí que la hay, aunque haya menos usuarios la administración debe cumplir con el objetivo de prestar el servicio. Una administración local no está para ganar dinero”.