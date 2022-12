Beatriz Quintía Doce| “Desde la agrupación vamos más allá de las siglas, luchamos por Ferrol y por el interés de todos”

Beatriz Quintía Doce, 23 años, ha sido recientemente elegida como presidenta de Nuevas Generaciones de la ciudad naval. Ferrolana sin complejos, esta joven confía en desempeñar su cargo con un nuevo alcalde, José Manuel Rey. Con él trabajará codo con codo para transmitir lo que los jóvenes quieren y necesitan en Ferrol.

¿Quién es Beatriz Quintía?

Estudié Ciencias Políticas en Santiago y después me vine para Ferrol. Estoy haciendo un máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos online, entonces me permite hacer más cosas con un horario más flexible y afrontar mi nueva etapa en Nuevas Generaciones.

¿Cuándo empezó su interés por la política?

Desde siempre, ya mis padres estuvieron vinculados al partido y yo siempre fui a mítines, actos, etc. Y ahí empezó mi andadura. Estuve en asociaciones de estudiantes, entré en NNGG en Santiago y cuando volví de la Universidad, me cambié a las de Ferrol. Ya tenía buena relació. Con Arán, el anterior presidente, me llevé siempre muy bien.

Sus padres ya estaban vinculados al partido, pero ¿tiene algún referente destacado en política?

Yo siempre digo Mariano Rajoy. Me gusta mucho porque me parece un señor muy inteligente y además muy cercano, muy normal. No lo conozco de trato de tú a tú pero he hablado con él y me parece un señor muy cercano y eso me gusta. Eso es precisamente lo gente no suele ver en los políticos.

¿Cómo es el salto a dirigir las NNGG ferrolanas?

Como cada cuatro años hay que renovar, Arán, por edad y porque ya llevaba ocho años, decidió dejarlo y yo di el paso, contando con el apoyo de todos mis compañeros y también del partido.

A los jóvenes nos importa quedarnos aquí, estos ocho últimos años nos hemos sentido desplazados, sin atención

¿Cómo será el trabajo en Nuevas Generaciones, por dónde empezará?

La semana que viene haremos una reunión para escuchar a todos los miembros del equipo y ver las propuestas de cada uno y, a partir de ahí, empezar a trabajar. Queremos acercarnos mucho a la Universidad porque es un gran punto de referencia. Queremos que la gente venga a estudiar a Ferrol y animar a que esto ocurra.

¿Es un equipo renovado o heredado del anterior presidente?

Hay un poco de todo. Hay gente muy válida que ya conoce NNGG y también ha empezado gente nueva, que se ha afiliado hace poco y que yo conozco. Son muy ferrolanos y eso es lo importante, además de gente muy válida que va a luchar por la ciudad.

Se hace con el cargo en un año que comenzará movido, con la campaña electoral... ¿cómo pretende afrontarlo?

Sí, queremos estar más cerca de los jóvenes de Ferrol y que sepan que sus preocupaciones serán escuchadas. Desde NNGG queremos trabajar por la juventud ferrolana.

¿Pero está interesada la juventud por la política?

Yo creo que no confía en los políticos y los ven como algo muy lejano a ellos. Queremos transmitir que somos gente normal y que buscamos el interés de todos y, nosotros, en concreto, el de los jóvenes. Vamos más allá de las siglas, luchamos por Ferrol.

¿Cuáles serían los problemas de la juventud en Ferrol?

A los jóvenes de la ciudad lo que nos importa es el empleo, sin eso no podemos quedarnos en nuestra ciudad y es lo que queremos pero no tenemos oportunidades. Llevamos ocho años en los que el gobierno de Ferrol no hace nada por nosotros y nos sentimos desplazados, sin atención. Desde el PP se nos va a tener bastante en cuenta. Los jóvenes haremos las políticas de juventud porque sabemos lo que necesitamos y eso es un punto a favor y una ventaja para nosotros.

Me gusta Rajoy porque me parece muy inteligente y cercano y eso es lo que la gente no suele ver en los políticos

¿Y qué necesitan?

Ayudas para poder quedarnos aquí. Es lo que que queremos: estudiar, tener nuestro piso aquí, nuestra familia... todo. A mí Ferrol me encanta, siempre presumo de Ferrol a donde voy y creo que ese sentimiento cada vez crece más. En el Racing, como socia, lo veo, todos unidos por Ferrol, con ese orgullo en crecimiento.

El anterior presidente, Arán López, es ahora concejal en el Concello. ¿Se ve usted así en algo de tiempo?

No pienso en eso, ahora solo pienso en Nuevas Generaciones y ya.

Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, ¿cómo ve a su candidato?

Con mucha ilusión, ganas y fuerza. La gente de la ciudad sabe lo que le conviene y vamos a por esa mayoría absoluta. Tenemos que arrasar y sacar los 13 o más. Lo cierto es que entre NNGG y el partido hay una relación muy estrecha, tenemos todo su apoyo y cuentan con nosotros.

¿Formarán parte, entonces, de la preparación del programa electoral?

Sí. Participaremos en la elaboración de propuestas de políticas juveniles porque sabemos nuestras preocupaciones y desde NNGG trasladaremos lo que vemos necesario para Ferrol y queremos que también la gente cuente con nosotros, porque nosotros se lo trasladaremos al partido.

¿Cómo ve ahora la situación municipal?

Es preocupante. Estamos parados. El gobierno de Mato no ha cumplido ninguna de sus propuestas. Habla mucho y no cumple nada y la gente está cansada de que estemos estancados.

¿Y más allá de Ferrol, la cosa cambia?

En Galicia yo estoy muy tranquila políticamente. A nivel nacional, con Alberto Núñez Feijóo, va a salir todo bien, tenemos esperanza en poder sacar todos juntos el país adelante.