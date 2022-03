La banda Brothers in Band anuncia nueva fecha para mayo en el Pazo

La exitosa banda de tributo a Dire Straits, Brothers in Band, actuará el próximo 22 de mayo en el Pazo da Cultura de Narón. Se trata de una nueva fecha de su gira por Galicia anunciada por la formación en las últimas horas y que a buen seguro ha hecho muy felices a sus numerosos seguidores.



La naronesa es una parada más en la extensa gira mundial “The very best of Dire Straits Show European Tour”, en la que está inmersa la banda, que les ha llevado, entre otros por países como Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal, además de España.



La puesta en escena de la formación permite hacer un viaje en el tiempo para volver a disfrutar de los éxitos de Dire Straits, que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, a través de uno de los mejores shows espectáculo homenaje que hay en la actualidad.



Brothers in Band recrea y revive en sus conciertos las diferentes etapas y formaciones de la desaparecida banda británica fundada por Mark Knopfler, David Knopfler, John Illsley y Pick Withers, con un set list que incluye temas desde sus incios en 1977 hasta su disolución a principios de los años 90.



Las entradas ya se pueden retirar a través de la web del Padroado da cultura de Narón (padroadodacultura.es). Los precios de la venta anticipada oscilan entre los 20 y los 25 euros.