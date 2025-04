Baldo Martínez, contrabajista: “Te puedes encontrar con recuerdos de folclore y hasta rock sinfónico”

Hace ocho años que Baldo Martínez no actúa en su ciudad natal, donde volverá el viernes, a las 20.30 horas, para presentar el proyecto “Músicas imaginarias”, nacido a raíz de la “carta blanca” que le concedió el Festival de Jazz de Vitoria en 2023. El contrabajista se integra en un sexteto en el que el acordeón de João Barradas y la marimba y vibráfono de Andrés Coll son “pilares”, que sustentan los ritmos de la percusión de Lucía Martínez y los sonidos de la trompeta y fisorno de Julián Sánchez.

¿El título caracteriza a la música o quiere preparar al oyente?

Un poco las dos cosas. Es una reflexión que hice sobre el trabajo de los músicos, sobre todo cuando estás componiendo. En este caso, iba imaginándome como iba a sonar, algo que hacemos siempre, pero me di cuenta de cuál era el trabajo. Le puse el título porque la música siempre te la imaginas cómo va a sonar antes de llevarla al directo, incluso cuando se improvisa hay una milésima de segundo en la que se imagina lo que va a pasar. La imaginación es ese espacio donde podemos desarrollar nuestro mundo, el que nosotros queremos. La música que propongo, como cualquiera, es una puerta a ese mundo que todos tenemos.

”Jazz” es una palabra muy corta para “Música imaginaria”. ¿Qué otros términos la describen?

Es difícil definir la música. Como la mayor parte de los jazzistas, reivindicamos que esta es de las músicas más ricas que hay, porque se generó en un lugar con gente que no era de allí, en EEUU, haciendo una mezcla de las culturas africana con la europea y siempre ha estado bebiendo de diversas fuentes. El jazz no es un género, es una forma de hacer música y un artista que quiere echar mano de músicos, sabe que uno de jazz le puede dar lo que busca porque es más flexible al proceder de muchas músicas. Yo he empezado tocando heavy y eso no lo he dejado, ha sido mi inicio y parte de mi formación.

Siendo un concepto amplio, ¿cómo animar a explorarlo?

La experiencia de un concierto es única pero la compartimos los que estamos en el escenario o en el patio de butacas. La única cuestión es tener curiosidad y sobre todo, ningún prejuicio. Escuchando este proyecto te encuentras con cosas que pueden recordar a algún folclore, música clásica, jazz más convencional, rock sinfónico... No es que sea un “mezcladillo”, son esencias que están ahí por la cantidad de fuentes de las que bebe.