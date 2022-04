Las ayudas a proyectos del GALP Golfo Ártabro dejan en la comarca 650.000 euros

Los GALP (Grupo de Acción Local del Sector Pesquero), entidades que colaboran con la Consellería do Mar en la gestión y distribución del dinero público que la Unión Europea destina a mejorar la vida de las poblaciones marineras y a diversificar su economía han recibido ya la resolución definitiva de concesión de ayudas para el desarrollo de proyectos productivos y no productivos para este año 2022.



En la comarca funciona el GALP Golfo Ártabro Norte que abarca los concellos de la comarca, aunque también se incluyen otros como Miño o Paderne. De los presentados en la zona de Ferrolterra, se han conseguido subvenciones para una docena de proyectos no productivos y nueve productivos, que eleva la aportación que se queda en la comarca a unos 650.000 euros, con subvenciones a proyectos que van desde el 20 al 100% de la cuantía total para su desarrollo.



En el caso de los productivos –que crean empresas y empleos–, se han concedido ayudas económicas a particulares y empresas –Panadería Patricio y Euroeume, en la comarca– para la puesta en marcha de nuevos productos o adquisición de vehículos u otro material para mejorar y facilitar la realización de su trabajo.



Las ayudas en estos casos son todas el 45 o el 50%.



En cuanto a los proyectos no productivos a los que se ha concedido la subvención –para promoción o estudios de productos o iniciativas–, gran parte de las cuales proceden del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), son una docena en municipios de la comarca, a los que hay que añadir dos más del entorno, Miño y Paderne que también forman parte de este mismo GALP.



En la cabecera de comarca, Ferrol, uno de los beneficiarios será la Cofradía de Pescadores de Ferrol, que ha presentado el proyecto “Automóbiles para mostraxes e vixianza, escáner e impresora”. Esta iniciativa estará financiada al 100% y está valorada en 45.546,02 euros.



El segundo proyecto presentado y que figura en la resolución de concesiones de ayudas del GALP es el presentado por el Concello de Ferrol bajo el título de “Marusías” y del que no se ha facilitado información desde el gobierno local. Es un proyecto para poner en valor la producción pesquera y marisquera de Ferrol y en particular el papel de las mujeres.



La subvención concedida será del 90% de la cuantía total del proyecto, que recibirá 23.304,60 euros.



Esta ayuda no es la primera que recibe el Concello de Ferrol para el desarrollo de algún proyecto en el marco del GALP. En el año 2021 se le concedió una ayuda de 81.191 euros para el proyecto de Dieta Ártabra.