La Autoridad Portuaria de Ferrol critica no ser convocada a la reunión del comisionado del corredor atlántico

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, ha catalogado de "decepcionante" el que se haya excluido a esta entidad de la reunión celebrada el pasado martes, 12 de septiembre, en Santiago del comisionado del corredor atlántico.



"Después de ocho meses esperando algún movimiento por parte del comisionado, lo que nos encontramos es que cuando por fin decide venir a Galicia lo hace con una reunión a puerta cerrada", ha lamentado Barea.

Por ello, ha trasladado su oposición a que se "obvie a las autoridades portuarias, que son un factor imprescindible en cualquier cadena de transporte como es, en este caso, el corredor atlántico de mercancías".



Por parte de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cribrao se critica que "es inadmisible que, a día de hoy, esta autoridad portuaria no haya tenido ni un solo contacto con el comisionado" y que, "en este asunto tan importante para el futuro de Ferrolterra, prevalezca una especie de oscurantismo".

"Nos parece una falta de respeto, no solo al puerto, sino a la ciudad y la comarca", censura. "Dice mucho que en todo este tiempo no hayamos tenido contacto alguno y no tengamos información sobre el plan director", agrega.



Por último, Barea reclama que se les traslade "información, certezas y compromiso con esta comarca que lo que necesita es apoyo y no incertidumbre". "Reclamamos que no se deje al margen a las autoridades portuarias", pues exige al Gobierno que "no se olvide de Ferrol" y que esta ciudad "no puede quedar nunca fuera del corredor".