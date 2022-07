El Aula Navantia-Siemens posiciona al Campus en la élite de la formación naval

La formación del alumnado vinculado a los estudios del ámbito naval del Campus Industrial de Ferrol se verá notablemente potenciada con la existencia del Aula Navantia-Siemens, una iniciativa pionera en España que ayer fue inaugurada en Esteiro con la participación de la parte académica, institucional y empresarial. El rector de la UDC, Julio Abalde, y el director del Centro de Excelencia del Sector Naval (Cesena) de Siemens, Javier Fernández, firmaron el convenio de colaboración para la dotación de un aula específica con la herramientas de Siemens para la construcción naval y que estará ubicada en el edificio de Talleres



Los contenidos de este espacio, bautizado Navantia-Siemens, estarán alineados con las soluciones tecnológicas “end to end” que Navantia ya implementa en su programa de transformación digital y con las herramientas que se incluirán en el recientemente aprobado Perte Naval. El aula forma parte de uno de los ejes estratégicos del Cesena, la formación. Recientemente, el centro lanzó el programa educativo “Marine Digital Twin” que tiene como objetivo certificar a los profesionales de la industria naval alrededor de todas las tecnologías relacionadas con el Gemelo Digital y Astillero 4.0.



Acuerdo



El acuerdo de la Universidade da Coruña está basado precisamente en este programa formativo y el objetivo es que el Campus Industrial de Ferrol cuente con todas las tecnologías que Siemens integra en su portfolio Xcelerator.



El estudiantado podrá formarse en las herramientas de diseño naval, como son NX o Foran; de simulación y validación del diseño (Star CCM+ o Heeds); de simulación del astillero (Plan Simulation); de PLM (TeamCenter); de acceso a las plataformas de loT, a través de MindSphere; y de programación de low code, entre las que se incluye Mendix.



Todas estas herramientas, en el entorno del Gemelo Digital, permiten la fabricación de un buque completo, desde su concepción inicial o simulación, hasta la fase final de servicio y mantenimiento. “Un revolucionario concepto que logra ahorrar tiempo en la puesta en marcha de los proyectos, reducir costes y alcanzar una mayor flexibilidad y eficiencia en la producción”, tal y como se puso de manifiesto ayer.



El acuerdo suscrito contempla también el acceso a la plataforma educativa Xcelerator Academy, que incluye un completo programa de cursos para que tanto el alumnado como el profesorado puede formarse en las herramientas digitales incluidas en el acuerdo.



Línea estratégica



El rector, Julio Abalde, explicó que esta nueva aula se enmarca en la línea estratégica que la UDC puso en marcha hace seis años centrada en que la Universidad sea entendida “como unha institución de colaboración para o sector industrial aportando coñecemento, investigación e desenvolvemento”.



Fruto de esta apuesta nació precisamente la Unidade Mixta de Investigación (UMI) de la UDC con Navantia, con la que se desarrollaron proyectos del Astillero 4.0. Siemens, dijo Abalde, como empresa referente en su sector a nivel internacional, “é o mellor socio que poderiamos ter para que o noso alumnado salve ese ‘gap’ tecnolóxico entre entre a formación que recibe nas aulas e as necesidades do mercado laboral, posto que o estudantado aprenderá coas bases tecnolóxicas que despois usará no seu desenvolvemento profesional”, destacó.



Para el director del Cesena, Javier Fernández, “non existe transformación dixital da industria naval sen o talento que o acompaña e este convenio é o primeiro paso nesta liña”. Manifestó además su deseo de que el estudiantado de la UDC “se forme e acceda ao mercado laboral co coñecemento de vangarda que aporta esta Aula”, añadió.



El acto de inauguración celebrado ayer contó también con la presencia del vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde; el alcalde de Ferrol, Ángel Mato; la subdelegada del Gobierno, María Rivas, el presidente de la Diputación da Coruña, Valentín González; y el director de Navantia Ría de Ferrol, Eduardo Dobarro. Este agradeció a la UDC “esa flexibilidade para detectar as necesidades de Navantia” y destacó que el alumnado del campus tendrá una formación muy útil al aprender con las mismas herramientas con las que se trabaja en esta compañía pública.



Conde destacó, por su parte, la apuesta del Campus Industrial de Ferrol por el talento y agradeció a tanto a Navantia como a Siemens y a la UDC el trabajo conjunto “pola formación de futuro”. Avanzó asimismo que la Xunta está evaluando la propuesta de la UDC de creación de un centro de investigación conjunto con Navantia con carácter permanente.



El alcalde de Ferrol aprovechó el acto para reivindicar la creación de un clúster de la industria de la defensa con sede en Ferrol, una propuesta que Mato ya trasladó hace ya unos dos años a la Xunta y cuyo desarrollo permitiría avanzar, según el regidor, en cuestiones tan importantes como la generación y retención de conocimiento y talento, la diversificación industrial o la creación de empleo de calidad.



Rivas aseguró que “Ferrol estase a converter no centro dixital do naval e das enerxías renovables” y reafirmó el compromiso del Gobierno estatal con la ciudad, con inversiones por valor de cerca de 5.000 millones de euros, dijo.



Formoso apuntó que la nueva aula “situará ao campus de Ferrol na vangarda da transformación ddixital do sector naval”.