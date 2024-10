La Audiencia archiva de forma definitiva la denuncia de Cuarzo contra Mato y Golpe

La Audiencia Provincial ha desestimado definitivamente el recurso de apelación presentado por Cuarzo Producciones, que en la precampaña de las municipales del año pasado registró una denuncia en el juzgado de Ferrol por un presunto delito de prevaricación y malversación del entonces alcalde, Ángel Mato, y concejal de Cultura, Antonio Golpe, en la adjudicación de contratos a lo largo de todo el mandato 2019-2023. Contra esta sentencia no cabe recurso.



“Dende o primeiro momento tiñamos claro como ía rematar, aínda que tamén eramos plenamente conscientes do dano que se ía facer e do que ía tardar en repararse. Para nós aínda non está reparado”, aseguró Mato esta mañana en la rueda de prensa en la que dio a conocer la sentencia.



El exregidor, que estuvo acompañado por Antonio Golpe, hizo una cronología de los hechos. Así, recordó que unos días después de que el BOE publicase la convocatoria de los comicios locales del 28 de mayo de 2023, Cuarzo Producciones interpuso una denuncia en el Juzgado de Ferrol por contratos adjudicados durante el mandato. “En ningún momento, antes de presentar esa denuncia penal, esa empresa decidiu emprender accións de carácter contencioso-administrativo”, advirtió Mato, que recordó que “existe unha plataforma de contratos nos que está toda a información a disposición de todo o mundo, en aras de garantir a transparencia”.



Después, el 20 de abril, el Juzgado de Instrucción número 3 incoó diligencias previas por esa denuncia que la productora decidió hacer pública el día después de la presentación de la candidatura socialista. “Non creo nas casualidades”, dijo Mato, que señaló que el propio juzgado acordó archivar la causa en septiembre, lo que no impidió a la demandante presentar, primero, recurso de reforma y, tras un nuevo rechazo, otro de apelación a la Audiencia Provincial, que el pasado 4 de octubre lo desestimó finalmente.



“Se alguén pretendía dobrarlle o pulso a unha administración pública empregando mecanismos para obter algún tipo de beneficio, comigo como alcalde e con Antonio Golpe como concelleiro pinchou en óso”, apuntó Mato, que reconoció haber recibido mensajes amenazantes durante todo el mandato “respecto a este asunto”. “Hai quen pretende que as administracións traballen en virtude de intereses empresariais”, añadió.



Mato adelantó que toda la información está en manos de los servicios jurídicos y que serán ellos los que determinarán “que pasos dar a partir de agora, pero non vou parar”.