Asotrame pone a disposición un nuevo curso de yoga oncológico

Asotrame inicia curso tras el parón estival con sus habituales programas. Así, desde la entidad gallega con sede en Ferrol, que se encarga de dar soporte a personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas, anuncian la apertura del período de inscripción en sus clases de oncoyoga, que se retomarán de nuevo en Narón, ampliando el número de plazas con respecto al año pasado. “A iniciativa vai dirixida a pacientes ou expacientes oncolóxicos, con cánceres de sangue ou de calquera outro tipo, así como os seus familiares”, indican desde la entidad.



“Asotrame é saúde”



La propuesta en cuestión es parte del programa “Asotrame é saúde”, que ofertará a partir del 11 de septiembre sesiones semanales de yoga adaptado, que imparte la especialista Ana Freire. “A finalidade non é outra que contribuír a mellorar o estado físico e emocional das e dos participantes, axudando ademais a normalizar a situación pola que pasan e liberar tensión, compartindo momentos con outras persoas que viven ou que pasaron por procesos similares”, indican los organizadores.



Así, este curso se ofertarán en total 12 plazas, dos más que en años pasados, y tendrán lugar los miércoles de 9.30 a 10.30 horas en las instalaciones e Samsara Integral Yoga, en la calle Velázquez, 29, cerca del Concello naronés. “Nas sesións, os exercicios e posturas se axustan a cada caso e, como sempre, se aínda non se superou a enfermidade, requirirase o visto prace do médico do alumno ou alumna”, indican desde Asotrame.



Desde la entidad agradecen el apoyo del Concello de Narón para poder seguir con la actividad, que es gratuita para las personas que son socias de la entidad. Una iniciativa que daba comienzo en el año 2018 y que es muy bien recibida por todos ellos. Dado que las plazas son limitadas hay que inscribirse en los teléfonos 698 130 684/604 080 169.