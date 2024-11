La Asociación Galega de Estudantes de Podoloxía nace en el Campus ferrolano

Los estudiantes de Podología de la Universidade da Coruña tienen ya una nueva entidad corporativa, la AGEP UDC –Asociación Galega de Estudantes de Podoloxía–, que fue presentada ayer oficialmente en el salón de grados de la facultad de Enfermaría e Podoloxía.



El recién graduado Lois Vázquez Campos estará al frente de la nueva entidad, al que acompañarán en la junta directiva, otros estudiantes como Laura Sueiro Méndez, que ejercerá como vicepresidenta de AGEP; Maite Álvarez Rodríguez, tesorera del organismo; y, como secretario, Samuel Sánchez Gil.



Los estatutos de la entidad recogen entre los principales objetivos que se marcan los de “promover a cultura e a educación para contribuír á creación dunha comunidade podolóxica máis formada e o de impulsar o desenvolvemento profesional, académico e interpersonal tanto do estudantado do grao coma do alumnado egresado”.



Para trabajar en la consecución de estos retos, desde la AGEP UDC se preparan ya actividades diversas y formativas como charlas para la promoción de la salud y cursos impartidos por personal experto de reconocido prestigio, al mismo tiempo que se fomentará la asistencia del alumnado a distintos congresos a lo largo de todo el curso académico.



Pese a la “juventud” de este proyecto, la entidad se marca ya su primer reto, el de organizar, en el primer trimestre de 2025, la décimo tercera edición del Congreso de Estudantes de Podoloxía de Galicia, una actividad que, en este año 2024, ha reunido en el Campus Industrial de Ferrol a más de 150 alumnos de esta disciplina, procedentes tanto de la comunidad gallega como de Castilla y León.



La organización de este congreso contó en su última edición con la organización del equipo dirigido por el ahora presidente de la nueva entidad.



Ya entonces, Lois Vázquez se sentía orgullosos de poder sacar adelante esta cita, indicando que “temos moi boa relación entre os compañeiros e iso favorece a organización do evento. De feito, non só no noso grao, senón que a Universidade da Coruña é unha das universidades a nivel nacional con máis participación e implicación do estudantado, e iso tamén denota ganas de aprender”.



El ejemplo de ese interés tanto formativo como organizativo se plasma ahora con la nueva entidad, que tienen ya un largo trabajo para mantener el nivel del pasado año en cuya puesta en marcha ya trabajaron los alumnos de 4º curso, con la colaboración de los patrocinadores, ponentes y la propia facultad.