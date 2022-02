As Somozas recupera el pulso industrial con varios proyectos sobre la mesa para este año

La actividad industrial en el municipio de As Somozas sufrió a comienzos del pasado año un duro revés tras el cese de actividad y posterior cierre de la fábrica de palas de aerogenerador de Siemens-Gamesa; la mayor factoría de estas características de Europa, que daba empleo a 215 personas y suponía, además, una importante fuente de actividad para el puerto de Ferrol.



No obstante, esta situación podría, al menos de forma parcial, revertirse gracias a dos nuevos proyectos que, de concretarse, podrían volver a impulsar el sector industrial en el municipio somocense. Según informó ayer el alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás, en una entrevista en la radio Ser de Ferrol, el Concello se está preparando para aprovechar los futuros fondos de Transición Justa, estudiándose diferentes propuestas que serán presentadas al Gobierno central en las pertinentes convocatorias.



En cuanto a los otros dos proyectos mencionados, el primero de ellos –del que no se aportó el nombre pero cuya descripción es más que reveladora– tendría que ver con Bio Fruits Farmers, que al parecer pondría en funcionamiento este mismo año su planta de procesamiento y embasado de arándanos en As Somozas. Estas instalaciones, que darían empleo a unas 40 personas –en dos turnos de 20– ya se encuentran prácticamente finalizadas y pendientes de trámites burocráticos. En lo referente al segundo proyecto, Tembrás no quiso dar muchos detalles del mismo, salvo que supondría algo más de una treintena de puestos de trabajo, que se situaría en el polígono industrial y que se reuniría con sus responsables en breve.



Por último, el alcalde de As Somozas detalló que Siemens-Gamesa continúa adelante con sus planes de vender sus instalaciones y que ya hay varias propuestas sobre la mesa.