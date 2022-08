Los artistas ya trabajan en las Meninas 2022, que incluyen siete murales de gran formato

Vuelven las Meninas de Canido y lo hacen con el habitual temor a que la lluvia pueda deslucir las propuestas culturales y de ocio programadas así como la labor de pintado de los nuevos murales, que seguirán haciendo grande al evento y también a este barrio de la ciudad.



De este modo, referentes del arte urbano como Sfhir, Toni Espinar o Yanina ya han empezado a plasmar sus bocetos para esta edición, que comienza mañana, y trabajan ya en su ubicación en las calles del barrio. En el caso del muralista de éxito Sfhir, llegó a la ciudad días atrás, inició su trabajo y paró para ir a otro evento y hoy proseguirá con su obra.



Joyas que desaparecen



Este tipo de manifestaciones artísticas en la calle son algo efímero, ya que el lienzo que las sostiene evoluciona, dando como resultado la retirada de alguna de las obras. De hecho, las redes se hacían eco los últimos días de la desaparición de otra de las obras de gran formato que conforman el museo al aire libre en el que se ha convertido el barrio de Canido gracias a la celebración de las Meninas. Como se sabe, la durabilidad del arte urbano es incierta, sobre todo las que se plasman sobre fachadas de edificios, que en ocasiones precisan de mantenimiento, lo que obliga a los propietarios a retirar la pintura. Asegura Eduardo Hermida, máximo impulsor de la cita, que hasta la fecha, de las casi 500 meninas que se han pintado en el barrio, han desaparecido, por diversas causas, una treintena de ellas.



El primer mural de gran formato que se retiró y que causó gran pesar entre quienes admiran y disfrutan del particular paisaje urbano del barrio fueron las “FeMeninas”, de uno de los artistas más reconocidos del street art como Sfhir, que las dibujó en la edición de 2017 y que fueron borradas en octubre del año pasado debido a trabajos de control de humedades y filtraciones en la fachada de inmueble, situado en la calle Muíño do Vento. Por aquel entonces el propio Eduardo Hermida lamentaba el hecho de que, “un icono del barrio”, tuviese que pasar a mejor vida, si bien precisaba que “lo efímero queda como una cicatriz en nuestro cuerpo, pero el recuerdo del primer trabajo del artista en el barrio será imposible de olvidar”.



La otra obra de gran formato que ha sido eliminada recientemente es autoría de la artista catalana Lili Brik. Se trata de otro de los referentes del barrio y que se gestó en la edición de 2018 a modo de homenaje de la autora a la princesa Margarita, que sale en el cuadro de Velázquez con aspecto de enfadada, algo que se trató de corregir en esta pitura. Una compleja y bella obra para la que se habían empleado más de 100 botes de pintura y que, una vez más, ha sido borrada debido a trabajos de acondicionamiento de la fachada, que previsiblemente volverá a pintarse la próxima edición, como apuntó Eduardo Hermida.



Puestos del mercado



Como ya se dio a conocer, además de los murales del street art y de las actuaciones musicales, la cita con las Meninas incluye también el habitual mercado creativo. Estarán presentes en esta edición, además de un stand de la organización, las firmas Sargadelos; Central Librera Real; Longa Vida; La Barbuda; Román Romeral; Leandro Barea; Susana Bermejo; Bouza e Cores; La Chapera; Parrumeira; Haciendo el galgo; Kukko & Kana; Sopa de nuez; Denais; Salsagaucha; Dávana; Fento do vento; As mans do avó, además de Jerolas; Waves y Lab on wheels (sólo domingo).



Inauguración



La cita con la XIV edición de las Meninas dará comienzo mañana, jueves, a las 12.00 horas, con el acto inaugural, que se desarrollará en el Centro Cívico. En el mismo estarán presentes su fundador, Eduardo Hermida; el alcalde de la ciudad, Ángel Mato; el vicepresidente de la Diputación, Xosé Negreira y la delegada del Gobierno de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, entre otros responsables políticos y empresariales. Asimismo, también estarán presentes los representantes de las organizaciones patrocinadoras y colaboradoras en el certamen cultural y artístico de Canido, que culminará el domingo.



El programa incluye también un programa de ocio completo, con propuestas los cuatro días como actuaciones, proyecciones y sesiones de Dj. El pregón corre por cuenta del actor Juanillo Esteban (Xabarín Club).