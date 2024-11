Arranca la campaña de la centolla en la ría de Ferrol con grandes expectativas por parte de los pósitos locales

El patrón mayor de la cofradía de Ferrol, Gustavo Chacartegui, se mostraba este lunes más que satisfecho por el inicio de la campaña de la centolla, “si bien algunos de los barcos que faenaron no alcanzaron el tope permitido de 35 kilos por persona y barco”, explicaba. Chacartegui le quita importancia a ese hecho, ya que como indica, “seguro que mañana irá mejor la cosa, muchas veces el primer día se extrae menos que los siguientes”, apunta.



Eso sí, sostiene que el producto es “de muy buena calidad”, aunque creen que hay menos cantidad que otras campañas, pero la calidad compensa esa reducción de capturas que, no obstante, falta ver si es una reducción real conforme avancen los días.



También el patrón mayor de Barallobre, Jorge López, apreciaba eso mismo de que algunos de los barcos no lograron hacerse con el tope permitido tras levantarse la veda. Desde la Cofradía Santiago Apóstol tomaron parte unos ocho barcos. López explicaba que del total obtenido "venden algo aquí en la lonja pero la mayor parte la dejan en A Coruña o Cedeira", razón por la cual no conocía el precio final alcanzado por el producto en lonja, si bien prevé que oscile entre 8-16 euros, dependiendo de tamaño o de si se trata de machos o hembras, lo habitual.



Volviendo a la rula ferrolana, de la cuarentena de barcos que salieron este lunes a la ría, dos terceras partes son de Ferrol. Chacartegui indicó que los barcos dedicados a la extracción de este apreciado crustáceo lograron recuperar de la zona más exterior –donde se trabaja en esta primera fase de capturas– 780 kilos, quedándose en la lonja del pósito cerca de 400 kilos, que en su mayoría se vendieron a clientes situados en el sur de Galicia.

Rumbo a otras latitudes

El patrón mayor de la cofradía de Ferrol sostiene que la práctica totalidad de las capturas que se han quedado en la rula -muchas de las personas que salieron a faenar este lunes llevan el producto a otras lonjas como la de Cedeira o venden directamente a alguna clientela- se irá para fuera. Chacartegui explica que hay muchos grandes clientes que estaban esperando por la centolla de Ferrol.

Así, indicó que parte del producto se repartió en este primer día entre las compañías con las que la rula tiene un acuerdo como: Orixe da ría, que suministra a grandes superficies comerciales; O percebeiro, mayorista que vende su producto más exclusivo a grandes restaurantes de Madrid o Barcelona; Miguel Rosales, quien suele comprar gran cantidad del carneiro que recoge en Ferrol y José María Daporta, para su venta y distribución por la zona de Cambados. Sobre este último cliente, asegura el patrón mayor que es la primera vez que se le vende centolla.

Así las cosas, el responsable del pósito asegura que tiene "buenas sensaciones" y espera que se pueda vender mucho producto y que éste mantenga la calidad que se percibe en este primer día de faena. No obstante, hoy a muchos de esos clientes le ha vendido menos cantidad de la solicitada inicialmente, debido lo ajustado de las capturas, con un 80% de los barcos que no lograron alcanzar el tope.

Mejor momento para disfrutar de este manjar

El cliente local no va a tener problema tampoco por disfrutar de la centolla en su mejor momento. Chacartegui explica que si este lunes no hubo venta en la rula fue porque normalmente el primer día la gente "no se anima tanto, es lunes y es mal día". Sin embargo, les emplaza a probar el producto, cuyo precio osciló en esta primera jornada entre los 8 y los 18 euros.

"Este es el mejor momento para disfrutar de la centolla y también de algún bogavante que otro. Además, si la pescadería ya la encuentran cerrada, los atendemos sin problema en la lonja", explicó Chacartegui, animando así al consumo. Asimismo, recordó que "la centolla ya se puede congelar para disfrutarla en Navidad" a un precio más que atractivo.

La campaña culmina a finales de junio y en estos momentos han empezado a extraer en la zona más exterior de la boca de la ría y conforme pasen los meses irán retrocediendo hacia dentro, manifestó Chacartegui.