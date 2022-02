El área de Servizos intervino este mes en siete parques infantiles de la ciudad

El parque infantil de San Pablo ha sido el último en el que ha intervenido el área de Servizos municipal dentro del plan de adecuación que está llevando a cabo en las zonas de juegos de la ciudad y de la zona rural.



En total han sido ya siete aquellos en los que ha actuado el Concello de Ferrol y aún están previstas mejoras en cinco más.



En el parque infantil de San Pablo ya se ha concluido con la sustitución del cierre de la zona de juegos por otro de madera tratada y se ha aportado garbancillo para el firme del mismo.



La responsable del área de Servizos, Ana Lamas, visitó, acompañada de técnicos municipales y de representantes vecinales del barrio la zona que está en obras con l fin de supervisar los trabajos y abordar nuevas actuaciones.



Lamas explicó a los vecinos que ayer mismo se colocaron en la zona verde dos nuevas mesas de picnic con el fin de “facilitar ás familias do barrio que gocen deste espazo cos seus fillos e teñan un sitio onde dar a merenda ou supervisar aos pequenos”.



Mejorar la zona de esparcimiento es el objetivo final, convirtiendo este espacio de San Pablo en “un lugar máis cómodo para os usuarios”. Asimismo, la edil anunció que próximamente se renovarán también las papeleas, se pintarán los bancos de madera de la zona verde y se limpiará la maleza de los espacios próximos a las viviendas. Este “importante esforzo” del que habló la concejala se enmarca en la idea del ejecutivo de “poñer nas mellores condicións os parques infantís da cidade e facelos máis atractivos para as familias”.



Asimismo, el Concello también está desarrollando intervenciones en otros parques infantiles de la ciudad. Así, durante este mes ha actuado en las zonas de juego de Amboage, Plaza de España, Esteiro, A Cabana, O Bertón II y en el parque de Río do Tronco.









Otras mejoras





Además de la zona de juegos de San Pablo, se procederá ahora a aportar nuevo garbancillo en los parques infantiles del paseo marítimo de Caranza, Pablo Iglesias II, Canido, Pedro Padrón y Vilarrube. Se colocarán también cierres de madera en Canido y Poeta Pérez Parallé.



Recientemente se ha renovado el parque de la plaza Toxos e Flores y mejorado el suelo del de Vila do Conde, en Caranza.