El Área Sanitaria se sumó a los actos del Día del Niño Hospitalizado

El Área Sanitaria de Ferrol se sumó ayer al Día del Niño Hospitalizado, que se conmemora cada 13 de mayo.



Profesionales de diversos servicios, fundamentalmente relacionados con la planta de Pediatría del Hospital Arquitecto Marcide se reunieron en la puerta principal del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol para escenificar un momento vistoso y alegre con la suelta de numerosos globos rojos.



Por otra parte, los profesionales también acondicionaron de modo acorde a la ocasión el Aula Hospitalaria en la que instalaron un árbol de los deseos para los niños hospitalizados de todos los centros hospitalarios gallegos y más concretamente los del Área Sanitaria.



Desde la Xerencia se apunta que se sumaron a esta acción a instancias de la Sociedad Española de Pediatría Social, que habitualmente impulsa numerosas actividades con motivo de esta efeméride, tomando como referencia la Carta Europea sobre los Derechos de los Niños Hospitalizados, un documento aprobado por el Parlamento Europeo el día 13 de mayo del año 1986.



“O obxectivo desta e outras accións é sensibilizar a toda a sociedade e avanzar no proceso de humanización dos hospitais infantís”, explican desde el Área. Además, como en años anteriores, animaron también a conmemorar este día “lanzando bicos” en honor a todos los niños que están o estuvieron alguna vez hospitalizados.



El deseo, afirman, “é render homenaxe a todos os nenos ingresados, ás súas familias, ós profesionais da saúde que lles curan e coidan, e ós distintos voluntarios que lles acompañan cada día para que a estancia no hospital sexa máis agradable”.



Asimismo, puntualizan que “é un día no que todos debemos dirixir as nosas miradas á infancia hospitalizada e ás súas familias, e analizar, como pediatras e profesionais da saúde, en que medida podemos avanzar, nun contexto de celebración, o recoñecemento e a garantía do cumprimento dos dereitos dos nenos”.