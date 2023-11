El Área Sanitaria de Ferrol participará en un cribado europeo de cáncer de próstata

El Área Sanitaria de Ferrol participará el próximo año, probablemente a partir de abril, en un proyecto piloto europeo de cribado de cáncer de próstata.



La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade enviará inicialmente entre 10.000 y 12.000 invitaciones para participar en esta muestra, que está dirigida a varones de entre 50 y 70 años de edad.



Una analítica será suficiente para valorar la presencia de marcadores tumorales y, en el caso de que se detecten alterados, la persona pasará directamente a las consultas de urología para un diagnóstico y el tratamiento que se considere oportuno.



Galicia, a través de la Dirección Xeral de Saude Pública de la Consellería de Sanidade y del Área Sanitaria de Ferrol, participa junto con Manresa, como las dos únicas zonas de España del proyecto Praise-U –Prostate Cancer Awareness and Iniciative for Screening in the Europan Union–, que tiene como objetivo avanzar en la detección temprana del cáncer de próstata, para poder, de este modo, reducir la morbilidad y la mortalidad que derivan de esta enfermedad.



El proyecto contará con la colaboración de un equipo multidisciplinar compuesto por médicos e investigadores de 25 instituciones, pertenecientes a un total de doce países miembros.



Con el objetivo de que el Área de Ferrol forme parte de estos cribados, profesionales de la Consellería de Sanidade de la Xunta, de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer –ARC–, y de la Asociación Europea de Urología se desplazaron esta semana a la ciudad naval para cerrar algunos aspectos y valorar conjuntamente los indicadores relacionados con este proyecto piloto de cribado.



La elección de esta Área para la iniciativa europea viene dada por el ajuste a las necesidades del estudio, el perfil clínico, el equipamiento del CHUF así como la calidad de las investigaciones que se han llevado a cabo en el Área Sanitaria de Ferrol.