El Área recibió 13.200 reclamaciones o sugerencias de pacientes en 2023

El pasado 18 de abril se celebró el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Con tal motivo nos preguntamos por el nivel de satisfacción de los usuarios de nuestra sanidad pública. Así, en el caso de nuestra zona, “calquera persoa pertencente á Área Sanitaria de Ferrol pode presentar unha reclamación ou suxestión vía telemática ben co programa Contacte, ó que se pode acceder na páxina web do Sergas ou na da propia Área Sanitaria, ou ben a través do Rexistro da Xunta de Galicia”.



Asimismo, explican, “presencialmente é posible facelo nos centros de saúde da Área Sanitaria de Ferrol e en Atención ó Paciente no Hospital Arquitecto Marcide (CHUF)”. Estas reclamaciones o sugerencias son gestionadas directamente por el Servizo de Admisión del Área, indican. Así las cosas, durante el pasado año se realizaron un total de 13.214 contactos por alguna de estas vías. Desde la gerencia explican que “o 28,8% (3.811) das reclamacións ou suxerencias presentáronse vía web, mentres que o 71,2% (9.403) se tramitaron de xeito presencial”.



En cuanto a los motivos reseñados en las quejas o peticiones, los principales son los siguientes: el 81% se refiere a las esperas en la atención; mientras que el 11,5% del total “atinxen a algún aspecto dun proceso asistencial”, dicen. El resto de los contactos son muy diversos, estando relacionados la mayoría de ellos con la atención o el trato recibido (3,7%); sobre dificultades ante trámites administrativos (1,4%); referencias al estado en el que se encuentran las instalaciones e infraestructuras (0,3%) y también se cuelan en este apartado los agradecimientos, que los hay.



En cuanto a los tiempos de espera en la contestación de estas peticiones o quejas, “no 98% dos casos, non só se contesta, senón que se resolve antes de 15 días”, explican desde el Área Sanitaria. Así, se revisan estos contactos con la administración médica “un por un”. Además, añaden que que “se algún non se responde antes dos 15 días, soe ser, salvo erro, porque son necesarios informes que precisan de máis días para a súa resposta”, aseveran. No obstante, matizan que “esta cifra non supera o 2% do total das peticións”.



Desde el Área Sanitaria de Ferrol recuerdan que “o Servizo de Admisión que xestiona estas demandas está certificado en calidade dende o ano 2014. Isto implica que está sometido a controis e auditorías externas no seu traballo, e que realiza as súas accións en base a criterios de calidade establecidos”. Asimismo, añaden que “a normativa permite un prazo dun mes para a contestación das reclamacións, e na Área este prazo redúcese á metade, situándose nos quince días”. Cabe precisar que en un año se registran más de 2,5 millones de actos asistenciales, con lo que el porcentaje de reclamación ronda el 0,5%.