Arán López, concejal de Fiestas | “Ferrol debe tener una oferta de empleo buena para que los jóvenes se puedan quedar y que otros quieran venir a aquí”

En poco menos de un mes, en una fecha aún por anunciar, darán comienzo los festejos patronales de San Ramón. El éxito de estas celebraciones es una de las labores principales de la Concejalía de Festas que dirige Arán López. No obstante, el trabajo de este edil va mucho más allá, haciéndose cargo de las áreas de Xuventude, Novas Tecnoloxías y Marca Ferrol. Así, abordamos con el concejal los retos de estos tres departamentos que, como él mismo explica, están mucho más interconectados de lo que inicialmente podría parecer.

Comenzando por lo más básico, ¿qué es la Marca Ferrol? ¿Cómo la definiría?

Pues la Marca Ferrol es la idea de que todo ferrolano vuelva a tener ese sentimiento de Ferrol. De volver a estar en el mapa, de creer en la ciudad y de apostar por ella. Es el sentimiento ferrolano. Es verdad que veníamos de una época un poco gris, pero poco a poco estamos recobrando ese color de la ciudad y, sobre todo, que un ferrolano o ferrolana cuando salga de Ferrol hable maravillas de su ciudad. Eso es lo que hay que trasladar al día a día.



¿Qué ofrece Ferrol a los jóvenes y cómo se puede hacer atractivo para que vengan aquí?

Yo he viajado profesionalmente por toda España y puedo decir que Galicia es la mejor zona para vivir y Ferrol, en concreto, es una maravilla. Dentro del concello tenemos a diez minutos unos paisajes con playas alucinantes; insisto, a diez minutos. Muy pocos sitios te pueden ofrecer unos paisajes tan vírgenes como los que podemos ver, explorar y disfrutar. Tenemos una gastronomía alucinante. Puedes comer desde el mejor raxo con patatas hasta la comida más elaborada de cualquier índole. A nivel de hostelería tenemos locales que te pueden ofrecer todo tipo de música, de bailes, de ambientes en diferentes horarios... En definitiva, creo que la propuesta de Ferrol de cara a la juventud es muy amplia, con un montón de actividades: deportes con el tema del surf, del skate...; diferentes disciplinas para poder seguir como puede ser el fútbol a nivel profesional, tanto fútbol sala como fútbol campo; el baloncesto femenino en primera línea y ahora este año compitiendo con los mejores de Europa... Yo creo que Ferrol como ciudad, ya no solo para los jóvenes sino para todas las edades, es alucinante.

¿Y qué se puede hacer entonces para evitar la fuga de cerebros?

Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que hay que ofrecer una demanda de empleo buena para que los jóvenes se puedan quedar y también potenciar que la juventud de otros sitios quiera venir aquí. Por todo lo que he mencionado antes, Ferrol es un buen sitio para vivir. También el coste de una vivienda es relativamente asequible tanto en el casco urbano como en la zona rural, en cualquier sitio. Es un coste asequible que podemos asumir de buena manera para que cualquier joven que quiera venir o que ya esté aquí pueda quedarse. Y ya, a mayores, ofrecer una programación tanto cultural como de fiestas, deportiva y de muchos otros ámbitos que haga atractivo quedarse aquí.

Como concejal de Festas y también de Xuventude, ¿qué dificultad encuentra a la hora de equilibrar las propuestas para los jóvenes y los más mayores?

Bueno, al final son propuestas completamente distintas. Una fiesta siempre se ve desde una óptica muy diferente dependiendo de la edad de quien la disfruta, pero hay un punto en común entre todos que es la diversión, el estar en la calle, saltar, gritar, cantar... Al final da igual la edad que tengas, ese punto en común todos lo compartimos. Esto se ve cuando hacemos algún tipo de evento en el que se juntan edades dispares, disfrutando familias enteras. Y eso es especialmente bonito, ir por la calle y poder ver disfrutar al nieto con la abuela de un evento que hacemos con todo el cariño del mundo.

Con propuestas de skate, graffiti y drones parece que la apuesta del Concello por la cultura urbana es sólida, ¿qué es lo siguiente?

Seguimos apostando, sobre todo, por cosas en la calle que nos pongan en el mapa a nivel nacional e internacional. La idea es intentar que cada fin de semana tenga algo importante. Este último hemos tenido un festival de magia internacional con magos de todo el mundo que han estado por las calles. Y es que nos gusta no solo la cultura urbana, sino también la calle en general. Era el primer evento de estas característivas y lo tuvimos aquí en Ferrol. Magia callejera, sin escenarios.

Todas las áreas que dirige son diferentes, pero interconectadas. ¿Qué diría que es lo más complicado de su labor como concejal?

Yo más que entenderlas como áreas interconectadas, las veo como transversales. Xuventude es transversal a todo, lo mismo que Festas, Novas Tecnoloxías y Marca Ferrol. En todas ellas se tocan diferentes ámbitos, como puede ser turismo o el deporte, y creo que ahí está la mayor complicación. Al final, lo más difícil de cualquier cargo público o concejalía es intentar agradar a todo el mundo, por no decir que es prácticamente imposible. Siempre que se hace algo hay a alguien que no le gusta o que no lo entiende. Pero bueno, con lo que nos quedamos al final es con todo lo contrario, con que por cada persona que no le gusta lo que se propone hay cientos que sí... Así que yo invito a todas las ferrolanas y ferrolanos a que disfruten de la programación del verano que hemos diseñado para todo el mundo con propuestas muy diferentes, especialmente de cara al mes de agosto.