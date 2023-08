Arán López (edil de Fiestas de Ferrol): “Buscamos que todos se sientan reflejados en el cartel, con al menos un concierto de su gusto”

Para Arán López ha sido estrenarse en el gobierno, tomar la cartera de Fiestas y tener que enfrentarse a la elaboración de un cartel para una de las celebraciones más importantes de la ciudad, sus fiestas de San Ramón.

¿Cómo ha afrontado este reto nada más desembarcar en el gobierno local como responsable de Fiestas?

Ha sido la primera batalla no solo mía sino del nuevo gobierno. Aunque el tema de escenarios e iluminación estaban listos hubo que ponerse a buscar rápidamente contenido para esas fiestas.



Aseguran que solo quedaban 20.000 euros para esta área municipal, ¿de dónde han salido entonces los más de 400.000 euros que han costado los eventos?

Cuando pregunté por el presupuesto de mi área me encontré con 20.000 euros, por lo que tuvimos que depender de la generosidad de otras concejalías. Sí es cierto que seguridad, publicidad, escenario... ya estaba contratado y sumaban ya unos 130.000 euros pero alcanzamos en torno a los 405.000 euros, incluyendo en esta cantidad colaboraciones del Concello en eventos que también incluimos en el programa como la fiesta del choco, la del grumete, desfile de carrozas de Covas, etc. dentro de los actos festivos del mes de agosto.

Es de los presupuestos más caros pero porque todo sube y, además, los grandes eventos de este año se prolongan durante más de una semana, son un total de 12 días de fiesta.

¿Qué destacaría del programa de sus primeras fiestas de San Ramón y qué persigue con la programación elegida?

Se buscaba que todos se sintieran reflejados y que pudiesen contar al menos con un concierto de su gusto. La idea es esa, que figuren todos los géneros, para todas las edades y que hasta familias, desde niños a abuelos, puedan acudir a los eventos. También se ha optado por actuaciones que cuentan con bastante nombre, lo que es un atractivo porque se conocen a los artistas y se puede atraer a gente de la zona y de otras ciudades.

Para el pregón, qué mejores embajadoras que las actrices de Rapa...

Lo que ha hecho esta serie por la ciudad tiene mucha trascendencia, tanto las imágenes preciosas como todo lo que las actrices y los actores comentan de Ferrol. Han sido muy receptivas y participan con mucha ilusión, porque además para dos de ellas, Iolanda Muiños y Paula Morado, que darán el pregón junto a la actriz Mónica López, es su casa y un orgullo ser pregoneras.

“Las fiestas son jolgirio y alegría y las orquestas tienen que estar, son muy demandadas y mueven masas”

Vuelve el “orquesteo”. ¿Apuesta de afluencia segura, no?

Las fiestas son jolgorio y alegría y las orquestas son muy demandadas. Mueven masas y el día de los fuegos creo que es el indicado, porque, además, la gente acaba de ver el espectáculo pirotécnico y se pregunta ¿ahora qué? y tiene al lado, en el Puerto, la actuación de la Olympus, una de las más importantes de Galicia.

También hay espacio, sin embargo, para grupos locales...

Contamos con los locales de ensayo de la ciudad. No serán teloneros de nadie, tendrán su propio día y su escenario grande y cobrarán como artistas. No es algo menor, yo estoy encantado porque la gente de Ferrol tiene que tener su momento en su ciudad. Los he escuchado y son cuatro grupazos –martes 22, La Calle del 23, Keepers, Far away place y Host– que potencian la marca Ferrol.

Y como colofón los fuegos de San Ramón, ¿alguna novedad?

Este año se encarga la pirotécnica Millarengo. Mantendrán su esencia, aunque seguro que habrá alguna novedad, porque van evolucionando. Serán en A Malata, a las 23.30 horas, y tendrán una duración de entre 15 y 16 minutos, y después hay tiempo de sobra para ver a la orquesta.



Puestos a soñar, ¿a quién le gustaría traer a actuar a Ferrol?

Para mí el cartel de este año es un cartelazo. Grupos que suenan en spotify con mucho éxito. Queda todavía mucho para otros años pero está claro que imponer los gustos de uno no funciona, hay que incluir grupos musicales y artistas diversos. Me parece que es un programa completo con grandes figuras, orquestas, música gallega, rock, tributos, ilusionismo, etc.

Está claro que está satisfecho del resultado...

Me gusta lo que hemos hecho, sorbe todo por ser en un tiempo casi récord. El resultado lo veremos el próximo 1 de septiembre, se sabrá si a la gente le gustó y acudió a las actividades porque lo que se busca es que la gente disfrute y esté contenta. Yo invito a toda Ferrolterra y a gente de la provincia a que se acerquen en esta semana, de doce días –del 20 al 31 de agosto–, espectacular.

Pero después de ese día todavía habrá nuevas propuestas... porque la ciudad no para.