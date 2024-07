Aprobado un nuevo modificado en el proyecto de reforma del local de la AVV de Serantes

El local social de la asociación de vecinos de Serantes comienza a mostrar ya su nueva cara, presentando un aspecto moderno y radicalmente distinto del de las antiguas instalaciones. No obstante, durante el desarrollo de los trabajos se detectaron una serie de anomalías que han obligado a aprobar un nuevo modificado del proyecto –el primero desde que comenzaron las obras y el segundo desde que se retomó la propuesta–, que fue aprobado recientemente en la Xunta de Goberno Local.



Los cambios, como detalla el documento, son en su gran mayoría de carácter sustancial y parten de la dirección de obra, que el pasado mes de febrero solicitó la autorización para la redacción del mencionado modificado por razones de interés general. De este modo, se plantean siete alteraciones importantes del proyecto inicial y cuatro menores, todas ellas dentro de los parámetros establecidos por la legislación y que supondrán un incremento del 8,65% en el coste del contrato –unos 52.195 euros–.

Alteraciones



Así, el documento se señala que, durante las labores de demolición, se detectaron los siguientes problemas: el muro de cerramiento del edificio estaba compuesto de dos hojas de fábrica de ladrillo colocadas a tabicón, por lo que no podrían aguantar el peso de la losa de hormigón que compone la cubierta del porche, solicitándose, por tanto, la colocación de apoyos puntuales en los pilares; uno de los soportes del edificio se encuentra más deteriorado de lo esperado, teniendo que ser saneado y reparado; bajo el escenario del salón de actos se detectó un hundimiento del firme que a su vez provocó una grieta en la fachada, siendo necesario el arreglo de ambos; en el frente sudeste se localizó un pilar que coincide con un ventanal de lo que serán la biblioteca y los despachos, teniendo que dividirse esta apertura en dos; el firme de la antigua cafetería no era de solera, como se preveía, sino de un forjado sanitario con muros de hormigón que deberá ser demolido; y, por último, tanto las vainas metálicas de la cimentación, como los vidrios de capa no se fabrican de las dimensiones especificadas en un principio, por lo que se modificarán en el proyecto, dado que hacerlos por encargo dispararía el precio de los mismos.



A este respecto, desde el Concello se señaló que, una vez se inició el mandato, el gobierno local descubrió que el proyecto no podía avanzar al no haberse completado “más de una decena de trámites”, incluido el levantamiento topográfico previo, lo que ponía en riesgo los fondos europeos para su realización –se financia el 35% gracias a los Next Generation–. Una vez solventados, se detectaron problemas adicionales, tales como una arqueta de una línea de alta tensión, que obligó a realizar la modificación más dramática de la intervención: la rotación de 45 grados del edificio, teniéndose con ello que volver a plantear buena parte de las características del proyecto.



Por su parte, el concejal socialista y antiguo responsable de Urbanismo, Julián Reina, lamentó “que se tardasen cuatro meses y medio en aprobar un modificado”, lo que implicará un retraso equivalente en la finalización de las obras. Asimismo, Reina criticó “la obsesión revisionista” del actual ejecutivo, afirmando que “su intento de encontrar fallos a las obras” ha terminado “generando problemas en las mismas”. En este sentido, el edil afea al Consistorio que intente señalar al equipo de gobierno anterior como responsable de la situación cuando los informes dicen lo opuesto.