Apoyo del pleno de Ferrol a la plantilla de Navantia, que seguirá con protestas

Mientras en Madrid continuaban las reuniones entre la dirección de Navantia y los representantes de los trabajadores en el marco de la negociación de un plan industrial y del nuevo convenio colectivo, la corporación ferrolana comprometía esta mañana, en el último pleno del actual mandado, su respaldo a las reivindicaciones del sector naval.



Lo hacía a través de la aprobación, por unanimidad, de una declaración institucional de apoyo a las demandas de un colectivo que ayer cerró, con una manifestación desde el astillero y hasta al Concello, el calendario de movilizaciones desarrollado en las últimas semanas pero que ya anunció su intención de continuar con las protestas.



Las noticias que llegan de Madrid no son alentadoras y la parte social no está dispuesta a rendirse en su lucha por un convenio digno. Así lo manifestó Miguel Pol, quien ayer ejerció como portavoz del comité de empresa ferrolano ante la ausencia de Emilio Juanatey, presente en las reuniones en Madrid.



En la referida declaración, el Pleno del Concello insta a la dirección de Navantia “para que aposte pola negociación dun Plan Industrial e un Convenio Colectivo que garantan o futuro da compañía”, un futuro que, según los trabajadores, pasa por recuperar condiciones laborales depreciadas en el último acuerdo; por exigir a la SEPI que cumpla con su compromiso de transformación del astillero a través de las inversiones necesarias así como la necesidad de un plan de empleo “para recuperar as áreas e coñecemento que perdimos”, indicó Pol. “Agardamos que os partidos non teñan unha doble cara, que no concello se expresen dun xeito e logo os feitos queden polo camiño”, manifestó.



Ante la ausencia de los suficientes avances en el proceso de negociación con la dirección de la compañía, el comité ha decidido continuar con las acciones reivindicativas. “Chegaremos ao Parlamento autonómico e incluso ao estatal. A semana que vén imos estar falando doutro calendario de movilizacións e as medidas terán que ir in crescendo”, dijo. “Nos próximos días voltaremos outra vez a organizarnos para darlle a volta ao que está propoñendo a nosa dirección, que non é máis que miseria”, dijo.

Navantia recibe el premio iniciativa empresarial por el “astillero 4.0”

El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig) ha concedido el Premio Iniciativa Empresarial de la “XV Noite de Enxeñaría en Informática de Galicia” de 2023 a Navantia, por su proyecto “Astillero 4.0” de digitalización. A través del mismo, la empresa incorpora tecnologías inteligentes –catorce herramientas habilitadoras como Big Data, vehículos autónomos, robótica, inteligencia artificial, blockchain, 5G o drones– para alcanzar una mayor competitividad y sostenibilidad.

El director de Tecnología y Transformación Digital de la compañía, Donato Martínez Pérez, señala que el reto para lograr la transformación digital es involucrar a todos los empleados, “y prepararlos hacia los nuevos horizontes temporales que enmarcan la Navantia 5.0”. El 16 de junio recogerá el premio.