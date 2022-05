Apoyo masivo de los sindicatos a la petición de indulto para Pintos

Respaldo total y absoluto al ex secretario de la CIG Xesús Anxo López Pintos por parte de todo el tejido sindical de la comarca. Así se escenificó ayer en una rueda de prensa conjunta en la sede de la CIG, en la que también estuvieron los responsables de CCOO, UGT y CGT, manifestando así su total rechazo a la sentencia impuesta por la sala de lo Penal del Tribunal Supremo que condena al sindicalista López Pintos a seis meses de prisión.



Manuel Anxo Grandal (CIG), José Hurtado (CCOO), Jorge Ulla (UGT) y Xaquín García (CGT) coincidieron en criticar la “desmesurada actuación da que foi vítima Pintos, tanto no relativo á súa detención como no proceso xudicial posterior, valéndose da aplicación máis humillante da chamada lei mordaza, que a día de hoxe segue vixente”, como precisaron desde las centrales. Los cuatro sindicalistas pidieron a la ciudadanía su implicación para solicitar el indulto a López Pintos y que pueda acabar entrando en la cárcel y su asistencia a la manifestación fijada para el próximo 31 de mayo, que partirá a las 20.00 horas del edificio de la Xunta.



Miguel Anxo Grandal subrayó que “unha vez máis temos que denunciar que se converteu a vítima en verdugo” y precisó que “estamos ante unha actuación teledirixida cun obxectivo claro para o Goberno naquel momento”. Asimismo, recordó que en octubre de 2012 “había unha enorme conflitividade derivada das políticas austericidas e dos recortes de dereitos e liberdades e esta foi unha das maneiras de exemplificar como ir contra a loita dos traballadores e das traballadoras”. Por todo ello, afirmó, “a represión non vai parar a loita obreira e menos aínda nesta comarca onde temos unha longa historia de represión”. Así, Grandal pidió solidaridad ciudadana para evitar la entrada de Pintos en prisión y aseguró que “chegaremos a todas as instancias que sexa necesario”.



Grandal recordó que tras emitirse la resolución contra Pintos, ratificando la condena de la Audiencia Provincial, se presentaron alegaciones para evitar ingresar en la cárcel, pues aunque fue condenado por un delito de atentado a la autoridad, la situación del ex secretario de la CIG de Ferrol “agrávase porque ten pendente de execución outra condena de nove meses por defender ás mariscadoras de Mugardos”.Ministra de Justicia y firmas



La campaña por el indulto implica la recogida de firmas en los locales sindicales donde se pueden recoger ya los pliegos y también contempla la disposición de mesas en las calles.



Asimismo, han solicitado audiencia con la ministra de Justicia porque, según manifestó Grandal, “se algún indulto hai que conceder e é de xustiza ese é o de Xesús Anxo López Pintos”.