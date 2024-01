Aplazada la inauguración del monumento a las víctimas del franquismo en Ferrol

Cuando ya se había anunciado públicamente la fecha de inauguración del monumento a las víctimas del franquismo en el parque Antón Varela de Canido, para el día 20 de enero, y tras un interminable periplo iniciado con la primera aprobación plenaria de este recuerdo en el año 2017, un nuevo escollo impedirá que esta inauguración se lleve a cabo en la fecha prevista. Así lo habían anunciado esta misma semana –e incluso enviado invitaciones– la Comisión Pro Memorial ás Vítimas do franquismo.



Los comicios autonómicos, que se celebran el 18 de febrero, y no los retrasos en las obras como en anteriores ocasiones, están detrás de este aplazamiento, más concretamente el hallarse en precampaña electoral, al no comenzar la campaña propiamente dicha hasta el día 2 de ese mes.



El Concello hacía pública ayer por la tarde esta decisión, señalando que se había llegado a un acuerdo con la Comisión para “adiar a inauguración do monumento ás vítimas debido ao establecemento do periodo electoral”.

De este modo, la escultura, obra de Manuel Patinha no será inaugurada hasta el 24 de febrero, el fin de semana posterior a los comicios.

Parece ser que la fecha del 20 de enero se había fijado antes de la convocatoria electoral, si bien los promotores del evento lo dieron a conocer justo al día siguiente al anuncio del presidente Alfonso Rueda y fue ratificado esta misma semana, en la que manifestaban el entusiasmo por ver convertido en realidad este memorial, que incluye 900 nombres de víctimas en la zona.