Aparecen restos de la posible puerta medieval de la muralla de Ferrol en la calle San Francisco

No es la primera vez que aparecen restos del pasado de la ciudad en obras que se llevan a cabo en los cascos históricos de Ferrol, El último, hace menos de un año, tuvo lugar en los sondeos realizados para ejecutar unas obras de una parcela de la calle Castro y apuntaban a que se trataba de vestigios de la muralla fortificada medieval de Ferrol. Sin embargo, meses después Patrimonio de la Xunta determinó que los informes no eran concluyentes y que las evidencias no demostraban que se tratase de esa muralla, de la que no existen actualmente restos .



Sin embargo, las obras iniciadas en la calle San Francisco, partiendo de la Praza Vella han vuelto a encender las luces de alarma y esta vez parece que con más visos de que la posibilidad de hallar restos de la muralla medieval de la ciudad se conviertan en realidad.

De hecho, queda demostrado que el subsuelo de la calle que ha sido levantada en su primer tramo conserva restos arqueológicos que son compatibles con la puerta medieval de la muralla, una construcción que figura en planos históricos de Ferrol Vello y que la situarían a la altura de la calle Cristo.



Además, no solo han aparecido varios muros sino que también se observan restos de lo que podría ser la rampa de un antiguo muelle por la que se bajaba al mar en la zona en la que hoy se sitúa la Praza Vella.

En este último caso, no se descarta la posibilidad de que se trate de otro tipo de infraestructuras, si bien los técnicos apuntan a que hay indicios múltiples que apuntan a que la traza encaja perfectamente con lo que se recoge en la documentación existente del siglo XVIII.



Ante estos hallazgos, ya en los ultimos días se ha procedido a variar los trabajos que se estaban realizando en la calle para comprobar de qué se trataba, hallando varios muros, formados en parte por perpiaños de granito.

Los técnicos municipales informaron a los responsables del gobierno local de los hallazgos y desde el Concello se comunicará oficialmente esta incidencia a la dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta remitiendo un informe en el que se incluirán los datos de todo lo encontrado hasta el momento, así como una propuesta de ampliar la excavación con métodos arqueológicos.

Muralla hallada en la calle San Francisco

Conservación

Tanto el alcalde, Ángel Mato, como el concejal de Urbanismo, Julián Reina, acudieron a conocer de primera mano los hallazgos y, de confirmarse su origen, explicó el regidor local, “el Concello, si se trata dunhas construccións tan relevantes no pasado de Ferrol, dende logo, apostará por conservalas de xeito que poidan convertirse nun atractivo patrimonial e tamén turístico para o barrio e para a cidade”.

De todos modos, aunque habla de tener “certa cautela” y de la necesidad de analizar los vestigios “con todo o rigor”, se muestra confiado en que se pueda tratar de la puerta de la muralla y del muelle “xa que os expertos din que hai indicios máis que suficientes para traballar sobre esa hipótese”.



Con respecto a las obras en marcha todavía no se ha dado cuenta de qué pasará ahora, si bien el concejal de Urbanismo, Julián Reina, explicó en un primer momento que, en caso de ser necesario, se variará la canalización de saneamiento con el fin de que no afecte a ese patrimonio arqueológico, conduciéndola a través de la Praza Vella hasta el colector de la calle Rastro.



El futuro de estos vestigios, en caso de confirmarse su importancia, parece claro para el ejecutivo local, ya que, explicó el edil, “hai dúas maneiras de tratar o patrimonio cando se fai un descubrimento, intentar evitar que teña incidencia na obra renunciando á súa historia ou ver unha oportunidade para o barrio e compartilo coa veciñanza”. Ante la alta posibilidad de que sean restos de interés, el Concello considera que merece la pena “estudalos en profundidade”, que es lo que ahora solicitarán a la Dirección Xeral de Patrimonio.



La propia concejala del área municipal de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, también se pondrá ne contacto con el departamento de la Xunta hoy mismo para abordar esta cuestión y buscará, además, asesoramiento de la Cátedra de Arqueología que ha puesto en marcha recientemente el Concello junto con la Universidade da Coruña