Anton Jarl: “Somos animales de directo, es nuestra sangre; el contacto con el público es lo que nos da la vida”

La banda barcelonesa Rambalaya llega este sábado al Jofre –20.30 horas– con su segundo disco bajo el brazo, un LP en el que dan un salto con respecto al homónimo de debut, aunque manteniendo la esencia que ha convertido a Anton Jarl y sus compañeros en uno de los grupos de referencia del panorama actual en España.

En “Only In My Dreams” ¿hay más continuismo o ruptura con respecto al anterior disco?

Creo que hay de las dos cosas. Hay una clara línea de lo que hicimos en el primer disco, que es nuestra raíz –rythm&blues y soul–, pero en este segundo tenemos una faceta, por decirlo de alguna manera, más melódica, más lírica, acorde con la tradición del R&B de Roy Orbison o de la última época de Elvis, y aprovechamos la gran voz que tenemos de Jonathan Herrero, que es capaz de cantar estas notas altas, largas y líricas. Esto sería lo nuevo, pero también seguimos haciendo música muy bailable: no todo son baladas.



¿Los temas están ahora un poco más orientados hacia la voz tan potente Jonathan Herrero?

Jonathan es uno de los grandes vocalistas del país. Es una pasada y es muy polifacético: puede cantar desde blues tradicional hasta un tema de pop o de metal, o lo que sea. Tiene tantos colores en su voz... Lo que yo quería explorar un poco en los temas del disco es esa parte más lírica, así que sí, está pensada para él claramente.

Cuando se ponen a trabajar en temas nuevos, ¿qué va antes: la letra o el ritmo?

Como somos un grupo de siete miembros y todos somos músicos profesionales con unas agendas tan apretadas, cuando llegamos al local de ensayo procuro tener preparado lo máximo posible. Cuando compongo, a veces empiezo con la letra, otras con un título, a veces me sale una melodía o unos acordes... Depende un poco de la canción, pero una vez empezamos a montarla con la banda trato de tenerlo bastante claro a nivel de letra y música, y lo que hago con ellos es arreglar las canciones. Son músicos profesionales, auténticos fenómenos que saben mucho.

La crítica los define como una de las mejores bandas españolas del momento. ¿Prefieren el trabajo en estudio o el directo?

Somos animales de directo, es nuestra sangre: el contacto con el público es lo que nos da la vida y presentar las canciones en directo nos encanta y nos emociona porque vemos cómo responde el público. El directo es nuestro estado natural, pero, dicho eso, este segundo disco a nivel de producción y de arreglos es un poco más ambicioso que el primero: tenemos un cuarteto de cuerdas que toca en cuatro temas, un grupo vocal de invitado, un percusionista... Hemos trabajado las posibilidades del estudio en este segundo disco a un nivel que no habíamos hecho antes, y también es muy gratificante.

¿Cómo llevan estar lejos del gran público mientras triunfan otras propuestas tan básicas?

A nivel laboral nos afecta, claro, porque nuestra música no está en las listas de lo más escuchado en Spotify y demás. Yo mismo, por ejemplo, antes de tocar con Rambalaya y otras bandas, he tocado mucho jazz, que es un estilo que vive al margen de lo comercial, así que estamos acostumbrados a esta situación, es un terreno que conocemos bien. Para nosotros, lo importante es sentirnos orgullosos de lo que hacemos y que nos represente musicalmente. Si intentásemos acoplarnos a algo que fuese más comercial, estaríamos tan incómodos y raros que directamente no podríamos hacerlo. Pero, claro, a veces escuchas canciones en la radio o las redes y te preguntas: ¿Pero cómo es posible que esto esté ahí? Aunque también pienso que es porque la gente no conoce las alternativas. Con Rambalaya hemos tocado para públicos muy jóvenes y ha funcionado fantásticamente, así que es una pena que a ese público no le lleguen otras propuestas.