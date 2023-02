Ángel Mato niega una crisis de gobierno y apuesta por una reorganización “natural”

El alcalde, Ángel Mato, afrontó ayer el primer día tras la dimisión de la concejala Mayte Deus negando la existencia de una crisis de gobierno y considerando que la marcha de la concejala “sorprendeume relativamente”. En todo momento se mostró agradecido por el trabajo realizado por la hasta ahora edil e indicó que “pode irse coa cabeza ben alta”.



Sin entrar a explicar las razones de la dimisión de Deus, que parecen girar en torno a discrepancias entre las partes, Mato habló de la “presión” a la que están sometidos todos los concejales, sobre todo en un gobierno de ocho, para sacar adelante todos los temas, y dio a entender que fue el “cansancio” el que precipitó esta salida, apuntando que “leva tempo facendo un traballo moi intenso, que require moito esforzo porque son moitas áreas e temas delicados”. Sin embargo, dijo, “de cara á cidadanía, dicir que o traballo está feito e os obxectivos cumpridos”.



Aludiendo a la delicada salud de la ya exconcejala, Mato insistió en que “se non se veía capaz de facelo, non vou a entrar na decisión, porque xa me pareceu sobrehumano que poidera facer fronte a todo isto. Só lle queda sacar peito”.



El regidor reconoció, sin embargo, que esta renuncia a cuatro meses de las elecciones “a mín como alcalde non me pode alegrar, porque fun eu quen a chamei para que fixera o esforzo e se adicase por primeira vez á política, pero é unha cuestión de humanidade”.



Señaló, asimismo, que es el momento de recordar el trabajo que la dimisonaria ha realizado al frente de sus áreas “en condicións que ningún de nós estariamos dispostos a sacar tanta forza como sacou ela para chegar a este punto” y, en este sentido, recordó el desarrollo de la carrera profesional de los funcionarios, el proceso de estabilización o el impulso que capitaneó para afrontar las necesidades de la pandemia. Mato quiso dar las gracias a Mayte Deus y desearle lo mejor en lo profesional y en lo personal.



Las advertencias, anteriores a esta, de una dimisión hicieron que saltasen a la luz las discrepancias existentes en los últimos años, pero el alcalde quitó hierro a estas indicando que “no seo dun goberno pode haber discrepancias, é normal e así se chega a unha mellor solución non para o goberno, senón para a cidadanía”.



Las áreas de Hacienda, Recursos Humanos, Turismo y Promoción Económica quedarán ahora en manos de otra concejala del grupo, Eva Martínez Montero, que ya se hacía cargo de ellas en las ausencias de la titular, una reorganización que el alcalde considera “natural” y que pasará también por la entrada en el gobierno del hasta ahora jefe de gabinete del alcalde, Rafael Fernández Beceiro, el número 9 en la lista electoral.



También se cubrirá la vacante de jefe de gabinete y aunque el regidor no quiso ponerle nombre al puesto, hizo hincapié en que “non lle vai sorprender a ninguén”, por lo que se supone que será alguien que ya está en su equipo, como la actual administrativa del grupo socialista, Ana María Beceiro Mosquera.



Con la dimisión de Mayte Deus ya efectiva y las responsabilidades de las áreas que dirigía transferidas a Martínez Montero, a través de un decreto del alcalde, todavía deberá pasar algún tiempo para que el grupo socialista vuelva a tener ocho ediles.



Se remitirán, como es habitual, las credenciales de Fernández Beceiro a la junta electoral central, en un proceso que se prolongará sobre unos 20 días, y después se llevará a cabo la toma de posesión del nuevo concejal en un pleno de la corporación.

Oposición



Aunque el alcalde, Ángel Mato, considera que estos cambios no afectarán a los comicios de dentro de cuatro meses, los distintos grupos de la oposición se han referido ya a esta nueva situación política.



Si el miércoles el grupo de FeC salían a la palestra para valorar el afán negociador de la dimisionaria, ayer el Partido Popular agradecía también públicamente la labor desempeñada por Mayte Deus “que ha tratado de contribuir a mejorar Ferrol”. El portavoz, José Manuel Rey, lamentaba “de verdad” su dimisión, apuntando que “ella no lo merece y Ferrol tampoco”.



No dudó, sin embargo, en criticar al alcalde por no considerar que sea una crisis, afirmando que “cuando lo que hay es una dimisión que se produce a cuatro meses de las elecciones, hay una crisis y esto ahondará en un gobierno ya de por sí desbordado y en minoría”. Para el líder del PP, “cuando Ferrol más necesita un gobierno unido, lo que tenemos es todo lo contrario, un alcalde que prima la estrategia y el cálculo electoral y la propaganda por encima de los intereses de los vecinos”.



Desde la formación nacionalista, el portavoz Iván Rivas, “respetando as decisións de carácter persoal e a maneira de funcionamento e organización de cada partido” se ofreció al gobierno local, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, “a chegar a algún punto de encontro” en temas sustanciales para el futuro de la ciudad en lo que resta de mandato. En este sentido, Rivas apostó por resolver temas como “converter o Sánchez Aguilera nunha grande zona verde, iniciar o camiño da municipalización de servizos ou asumir que a xestión da depuradora ten que ser da Xunta”.



Desde Podemos, Borja San Ramón habla también de “unha crise de goberno que Ferrol non se pode permitir” e indica que el alcalde, ante el peso de las concejalías de la dimisionaria, “non foi quen de manter a cohesión que precisa o goberno”. San Ramón hace un llamamiento “ás forzas progresistas a pensar entre todas un proxecto de cidade”.