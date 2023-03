Ángel Mato: “Un gobierno debe estar desbordado porque no tiene que parar nunca de hacer cosas”

El ciclo “Cóntamo ti”, que las entidades del barrio de Canido organizan con el fin de conocer a los cuatro principales alcaldables permitió profundizar en la figura de Ángel Mato, actual regidor local, a través de las preguntas formuladas por la periodista Alicia Seoane.



Con un interés por la política, que tiene su origen en el cargo de delegado escolar en el colegio, instituto y posteriormente en la Universidad, en la afiliación a las Juventudes Socialistas y desde ahí al sindicato y al partido, Ángel Mato destacó como valores socialistas “la utilización de los recursos de los que tienen más para conseguir una sociedad igualitaria”.

Esa trayectoria hizo que Mato realizase ayer un llamamiento a “prestigiar la política”, apuntando que es un esfuerzo que hacen muchos ciudadanos y que es importante porque “es la expresión de los valores democráticos”.



En cuanto al equipo que acompañó al alcalde, hubo palabras para la exconcejala Mayte Deus, presente en el acto y que dimitió recientemente, con agradecimientos por su trabajo no solo por parte del actual regidor sino también del público, ya que fue arropada por los aplausos del público.



Pero la pregunta más curiosa y que se repitió en cada una de las sesiones de este ciclo político tuvo que ver con los hipotéticos “fichajes” de otros concejales de la corporación. En este sentido, tras una conciliadora opción de aceptar a cualquiera que “cediese parte de su propia ideología por la ciudad”, puso nombre a su ficticia lista en la que se incorporarían Ricardo Aldrey, Susana Sanjurjo (PP), María do Mar López (BNG) o Saínza Ruíz (FeC).



Del mandato que está a punto de concluir, Mato se lleva una espinita, que, afirma, “me dolió mucho como alcalde y en lo personal”. Se refiere a que no se haya podido aprobar el Plan de Movilidad que impidió la inversión de fondos ya concedidos de 1,7 millones para la humanización del primer tramo de la carretera de Castilla. Por eso, no dudó en apostar por proyectos “para la ciudad y no para un gobierno”, saliendo a colación el convenio con Defensa que se llevará a pleno el próximo martes y del que asegura que todas las cuestiones están subsanadas “porque lo estaban desde el primer día, ya que es el convenio de Rey Varela”.

A las críticas de “gobierno desbordado”, Mato respondió que todos los ejecutivos deben estarlo, sin parar de hacer cosas, y puso sobre la mesa los 50 millones de euros en licitaciones de su mandato, frente a los 26,6 del gobierno de mayoría absoluta del PP.



El alcalde apostó, coincidiendo con la celebración en Ferrol del Galician Offshore International Hub, por la eólica marina, “como medioambientalista convencido” señalando que lejos de perjudicar a la pesca podría crear arrecifes de regeneración marina.