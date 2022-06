Ángel Mato: “Cuando se nos acusa de que somos un gobierno paralizado, siempre recurro a los datos”

Cuando está a punto de celebrarse un nuevo aniversario del inicio del mandato, el alcalde Ángel Mato, hizo balance de una gestión de tres años que, aseguró, no ha concluido, sino que tiene todavía un año por delante cargado de proyectos. La falta de apoyos –gobierna en minoría con solo ocho concejales–, la carencia de presupuestos o las críticas de la oposición no impiden que el regidor se muestre optimista con lo realizado y lo que está por realizar. Así, ayer, invitado por el Club de Prensa de Ferrol, participó en las Conversas no Parador, donde hizo un extenso balance de un año más de mandato.





1. Licitaciones superiores a los anteriores mandatos

El regidor local, Ángel Mato, no dudó en responder con “datos” a quienes acusan a su gobierno de estar paralizado o desbordado. De este modo, aseguró que en el período 2019-22 las licitaciones llevadas a cabo por el ejecutivo ascienden a 28,7 millones –más otros cuatro millones ya en contratación–, frente a los 14,6 adjudicados en el mandato de Ferrol en Común y los 26,3 millones del ejecutivo del PP, con 13 concejales. Destacó, además, que el trabajo del gobierno socialista es de tres años y aun así supera en dos millones al mandato popular, “aun coincidiendo con un gobierno de Xunta y Madrid del mismo partido”. También se refirió el regidor a quienes criticaron el endeudamiento municipal y señaló, en este sentido, que “no vamos a meter en el pozo a nadie por un crédito pedido ni hipotecar a ningún gobierno”. Así, apuntó a obras que se ejecutarán como las cubiertas del mercado, las del Palacio Municipal o la nave provisional del mercado. Advirtió, además, de que “solo los gobiernos sin ambición creen que no gastar el dinero permite mejorar la ciudad”.





2. Dificultades de un gobierno en solitario

Un ejecutivo de ocho concejales necesita de apoyos para sacar adelante los proyectos y, como reconoció el alcalde, “se encuentra con muchas dificultades pero también permite que se pueda hablar con la derecha y con la izquierda”. El primer edil insistió en que “no hace falta un gobierno de concentración, sino que se levante la mano en el pleno cuando se está de acuerdo para sacar adelante proyectos”.





Precisamente en busca de apoyos, el gobierno pactó con FeC y BNG los únicos presupuestos aprobados, “los mayores que tuvo la ciudad, con 25 millones de inversión”. Pese a no haber presentado por el momento ninguno más, Mato asegura que “ningún servicio se dejó de hacer por eso”, anunciando que, independientemente de que puedan aprobarse o no, presentará otro presupuesto en este mandato.





3. El convenio con Defensa se podrá ratificar en breve

El alcalde anunciaba al inicio del mandato la prioridad que suponía el convenio con el Ministerio de Defensa para propiedades desafectadas de usos militares.Ahora, tres años después, afirma que “hay que ponerle el punto final”. De hecho, anunció que el esperado convenio se puede ratificar mucho antes de final de año, incluso puso como fecha, después del verano. Solo faltaría la aprobación en el pleno de la corporación. Mato recordó, además, que en el mandato de Vicente Irisarri se firmó y quedaron resueltas cuestiones como el cuartelillo de marinería, el Peri del acuartelamiento Sánchez Aguilera, la ampliación de la residencia de la plaza de España o el proyecto de reparcelación. Con el cambio de gobierno se cambió legítimamente y ahora se prevé concluir el que modificó el propio Partido Popular.





4. Reducción de aparcamientos en la calle

La realización de actuaciones en distintos puntos que, indicó el alcalde, pueden parecer deslavazadas, responde, según explicó, a un modelo de ciudad que pretende poner en valor al ciudadano y que apuesta por una movilidad distinta, con fuentes o lugares de encuentro, de socialización para reducir las diferencias entre barrios.





Recordó que se han generado dos aparcamientos en superficie en este mandato, aunque alguno no les pareciese la mejor opción, como el planteado en Canido y señaló que no serán las únicas bolsas de aparcamiento. De todos modos, dejó claro que “aparcar el coche en la calle es privatizar el espacio público”. Por esto, su modelo de aparcamiento disuasorio no es construir uno a 200 metros de Armas sino disuadir del uso del vehículo en zonas congestionadas de tráfico. Como ejemplo puso el parking que se puso en marcha en semana Santa en a Malata, con buses lanzadera hacia el centro.





5. El saneamiento del rural, a pleno de fin de mes

Uno de los caballos de batalla del mandato y que se arrastra de otras legislaturas es el saneamiento de la zona rural de Ferrol. Una cuestión en la que el alcalde dice avanzar “con paso firme”. Mato apuntó que es necesario revisar los convenios con la empresa Emafesa para que cuando acabe el contrato en vigor con el socio privado se puedan tomar las determinaciones oportunas sin deudas y con compromisos cumplidos. La parte privada debería asumir ese saneamiento del rural cumpliendo con sus obligaciones y por eso este mismo mes se llevará a pleno la revisión del protocolo de ejecución concertada, que incluía esas inversiones para dotar a las parroquias de este servicio, con una partida que asciende a 9,5 millones de euros. También se llevará a pleno la reclamación de los pagos al Concello de Narón y aprobación de las cuentas de Emafesa “para poder dar carpetazo definitivo”.





6. Trabajar sin cálculo electoral

Pese a la proximidad de las elecciones, el regidor local aseguró ayer que cree que la ciudad tiene abiertas muchas posibilidades y aseguró que “ningún compañero ni yo trabajamos con cálculo electoral” por lo que algunos proyectos los ejecutarán y otros quedarán listos y “seguirán para el que venga”, no sin apuntar que lo que requiere la ciudad de Ferrol es una continuidad que nunca ha tenido”.