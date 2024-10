Aneiros aborda las cuentas de 2025 con los directores territoriales

La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, abordó ayer, en el marco de la comisión territorial de este organismo, los presupuestos autonómicos para el próximo 2025. Tras la presentación de las cuentas el pasado sábado en el Parlamento, las diferentes formaciones y grupos municipales ofrecieron su valoración a unos “orzamentos” que desde el propio gobierno gallego definieron como las más altos de su historia, siendo la Delegación la última en trasladar sus impresiones.



Así, Aneiros destacó la inversión de 7,67 millones de euros en materia de vivienda consignados a iniciativas como la construcción de vivienda pública en O Bertón (5,21 millones), el plan Rexurbe (1,96) y el Hurbe (1,5), así como la creación de nuevo suelo residencial (0,5). También incidió la delegada en una de las grandes iniciativas en marcha en la ciudad naval, “Abrir Ferrol ao Mar”, para la que se destina en su primera fase una dotación de 1,6 millones de euros, a los que se sumarían otros 600.000 para la finalización de la obra de humanización de la fachada marítima de la Autoridad Portuaria –ambas actuaciones complementarias–.



Por otra parte, Martina Aneiros calificó de “ambicioso” el proyecto de la Xunta de regeneración de las rías, dotado de un presupuesto de 70 millones de euros, de los cuales 9,1 irán destinados en varias anualidades al saneamiento del rural ferrolano –el presupuesto total es de 13 millones, siendo el 70% financiado por la Xunta–.



En lo referente a la sanidad, la delegada trasladó a los directores territoriales que “o orzamento prevé os importes que se destinarán á Área Sanitaria de Ferrol para continuar coa dotación de equipamento para os centros de atención primaria e hospitalaria, así como actuacións TICs”, a lo que se sumarían partidas genéricas que contemplan actuaciones como los centros de salud comprometidos en la comarca. Finalmente, la responsable abordó otras inversiones en el área, tales como la Cidade do Deporte o las dotaciones para acciones sociales y educativas.

Críticas del BNG



Por su parte, el diputado comarcal del BNG, Ramón “Mon” Fernández, también ofreció ayer su visión de las cuentas, afeando a la Xunta las importantes carencias en sus presupuestos para el próximo ejercicio.



De este modo, el nacionalista criticó la falta de dotaciones para impulsar un cambio de modelo productivo en el sector naval o que, por quinto año consecutivo, no se haya invertido en la reindustrialización de As Pontes. En materia de marisqueo, el representante lamentó que no se invirtiese en la regeneración de la ría, pese a tener competencias para ello, además de censurar la falta de cuantías concretas para la zona de Ortegal –poniendo como ejemplo la VAC Costa Norte, comprometida hace años y que sigue sin ejecutarse–. Finalmente, también cargó contra la Xunta por dejar de lado las necesidades de los centros educativos.