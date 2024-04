Alegría entre las entidades vecinales por la retirada de varias torres de alta tensión en Ferrol

La línea de torres de alta tensión que conectaba los barrios de Santa Mariña, en Ferrol, y A Solaina, en Narón, es ya historia. Si bien quedan algunos elementos de estas infraestructuras por retirar, el nuevo enlace subterráneo lleva desde finales del año pasado operativo y la ausencia casi total de las construcciones han dado una nueva vida a las zonas en las que se asentaban.

Torre de Santa Mariña prácticamente retirada | J.M.



Así, las asociaciones de vecinos de las áreas afectadas expresaron esta semana su alegría por el final oficial de las obras, muy demandadas en la mayoría de los casos, aunque recordaron que este es el primer paso de una serie de intervenciones necesarias en cada uno de los barrios.

Reacciones



“Sinceramente, a mí me gustaría que soterraran todo”, señala María Rivera, presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Mariña, quien, al mismo tiempo, asegura que esta actuación fue muy bien recibida en la zona. En este sentido, Rivera se sincera y explica que, cuando comenzaron los trabajos, sí hubo quejas, porque “las obras no le gustan a nadie, pero las hay que hacer si queremos avanzar”. “A mí me parece genial, ojalá quitaran todas”, afirma la presidenta, que también felicita a la compañía por el buen acabado, al menos exterior, de los trabajos realizados en la zona.

Espacio liberado por la torre en el barrio de Santa Icía | J.M.



Por su parte, el máximo responsable de la entidad vecinal de San Xoán, Andrés Medín, aseguró que en el barrio “estamos más que contentos”. “Esto para nosotros es un alivio porque llevamos muchos años peleando, unos diez, para que las retiraran y por fin entre todos lo conseguimos”, celebra Medín, criticando que estas torres suponían un importante problema de contaminación acústica y ambiental. Eso sí, una vez solventada esta coyuntura, Andrés Medín anticipa una inminente nueva reunión de los vecinos para determinar las necesidades de la zona.



El impacto de estas grandes estructuras no fue tan dramático en el caso de Santa Icía, donde el presidente de su asociación, José Ramón Mosquera, señaló que la retirada de las mismas apenas fue percibida por sus habitantes.

Caranza



Aunque esta actuación no afectó al barrio de Caranza, la AVV del mismo lleva demandando desde hace años la retirada de las torres que discurren en paralelo a la línea de costa de esta zona de Ferrol, una cuestión que se planteó la pasada semana al delegado de UFD Galicia, Alberto Suárez, en el acto oficial de finalización de las obras. A este respecto, el responsable de la filial aseguró que eran unos trabajos contemplados, pero no programados.

Restos de la base de una de las estructuras | J.M.



Ante esta vaga respuesta, la presidenta de la entidad vecinal de Caranza, Mapi Rodriguez, recordó que es una petición del barrio desde hace más de tres décadas y que se le ha planteado a todos los gobiernos en los diferentes mandatos. “No nos las retiran porque cuesta una pasta, a pesar de que nosotros tenemos la ventaja de que la canalización ya está hecha”, explica Rodríguez, detallando que cuando se construyó el paseo marítimo se hizo con la idea de que el cableado fuese bajo tierra. “El problema es el coste y ningún gobierno se ha logrado poner de acuerdo con Unión Fenosa para ver quién lo asume”, lamenta Mapi, recordando que las líneas de esta zona pasan por encima del Conservatorio, el Auditorio, una playa e incluso varios parques infantiles muy concurridos.