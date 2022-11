Alcalde y patronal defienden que la planta de Maersk esté en Ferrol

El anuncio el pasado jueves de que la multinacional danesa Maersk instalará en España dos plantas de producción de metanol verde, en Andalucía y Galicia, despertó numerosas reacciones por parte de la ciudadanía ante la posibilidad de que ésta se sitúe en la ciudad naval –también se barajaría A Coruña–. Ante esta situación, tanto el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, como la Confederación de Empresarios Ferrolterra (Cofer) se pronunciaron para defender la idoneidad de la ría ferrolana para esta planta.



De esta forma, el regidor incidió en la necesidad de “facer todo o esforzo para poder materializar este proxecto”, aunque señaló que era la Autoridad Portuaria “a que debería dar un paso ao fronte” para demandar que la planta se ubique en las instalaciones de Caneliñas. “É un traballo propio [dos organismos de xestión dos portos], que teñen que ofrecer as mellores condicións para que se poda desenrolar este proxecto”, apuntó Ángel Mato, al tiempo que ofrecía “todo o apoio” del consistorio “en caso de plantexarse esta iniciativa nesta cidade”. Asimismo, el alcalde Ferrolano recordó que el proyecto “todavía ten que ir madurando” y que hasta dentro de medio año “non vai ter acollida real”, recomendando actuar con “prudencia”.



En respuesta a las declaraciones del regidor ferrolano, la Autoridad Portuaria señaló que por el momento no cuenta con ningún dato concreto de la iniciativa y “qué hay detrás” del acuerdo entre Maersk y el Gobierno central. No obstante, el presidente del organismo, Francisco Barea, aseguró que “pelearemos por seguir convirtiendo en realidades todos los proyectos serios que podamos, incluso dando facilidades que en principio no nos corresponderían a nosotros satisfacer”.

Emplazamiento idóneo

Por otro lado, el presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro, defendió que la ría de Ferrol era “el lugar idóneo” para situar las futuras instalaciones de Maersk. En este sentido, Dobarro recordó que la ciudad naval es “una zona con una industria consolidada en el ámbito energético”, además de tener “una industria auxiliar con experiencia y mano de obra cualificada”.



Asimismo, el presidente de la Confederación incidió en las capacidades del puerto exterior, con una terminal de contenedores “que podría complementar” las actividades de la danesa y unos astilleros “que podrían dar servicio a todos los buques que acudiesen a hacer repostaje”.